Bekymring i øst: Skole, tandpleje og plejehjem er i fare

TERNDRUP:Når der søndag holdes debatmøde i Terndrup Idrætscenter, sker på et bagtæppe af bekymring for lokalområdets fremtid.

- Herude er folk altså bekymrede. Det hører vi fra brugere og borgere. Derfor vil vi gerne facilitere en ordentlig og saglig debat som alternativ til de overskrifter, man kan læse på Facebook, siger Denis Sabanovic, formand for Terndrup Idrætscenter.

Baggrunden for mødet er det budgetforlig, som et flertal i Rebild Byråd har indgået. Bag forliget står et snævert flertal med Venstre og Konservative.

Forliget indeholder blandt andet en beslutning om at lukke rådhuset i Terndrup. Budgettet lægger også op til en analyse af skole- og dagtilbudsområdet, hvor der skal spares millioner i de kommende år. Det kan ramme de små skoler i Blenstrup og Bælum.

Debatmødet holdes søndag 9. oktober klokken 14.

Overskriften er "Skal Rebild Øst hægtes af?" Fem byrådsmedlemmer er inviteret. Det er Allan Busk fra Den Sociale Fællesliste, Morten Kamstrup fra SF, Maybritt Toft Pedersen fra Venstre, Nicolai Niemann Jensen fra Konservative og Pia Elberg fra Radikale Venstre.

Debatmødet under overskriften "Skal Rebild Øst hægtes af?" holdes i Terndrup Idrætscenter søndag 9. oktober klokken 14. Arkivfoto: Hans Ravn

- Personligt kan jeg godt være bekymret for, hvordan de basale servicefunktioner i vores del af kommunen vil være i fremtiden. Jeg har selv to børn i daginstitution, siger Denis Sabanovic.

- Om vores bekymring er reel, eller vi ser for mørkt på fremtiden, ved jeg ikke. Men det håber jeg, vi kan blive klogere på med dette debatmøde, siger idrætscentrets formand.

Han understreger, at repræsentanter for de partier, som står bag budgetforliget, ikke er på "udebane".

- Vi tror ikke, at politikere træffer beslutninger for at være onde. På debatmødet giver vi dem mulighed for fortælle om tankerne bag budgettet, siger Denis Sabanovic.

Den helt store stemmesluger blandt vælgerne i Terndrup og det østlige Rebild Kommune, Allan Busk fra den Sociale Fællesliste, ser mest mørke skyer over hjemegnens fremtid.

- Budgetforliget lukker ikke kun rådhuset i Terndrup med 75 arbejdspladser. En skoleanalyse skal finde flere besparelser, og det betyder, at Blenstrup Skole helt sikkert må lukke. Og måske også skolen i Bælum, frygter Allan Busk.

Et flertal i byrådet har besluttet at lukke Ravnkilde Skole næste år. Men Blenstrup Skole kommer til at lide samme skæbne, mener byrådsmedlem Allan Busk fra Den Sociale Fællesliste. Arkivfoto: Lars Pauli

Han tror også, at Terndrup Plejehjem på sigt kan komme i fare. Tilsvarende er han bekymret for en spareplan for skoletandplejen, som han mener, kan munde ud i lukning af tandklinikken på Terndrup Skole.

Den Sociale Fællesliste, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten forlod tidligt budgetforhandlingerne. De fire partier med 10 ud af 25 mandater i byrådet ønskede blandt andet en skattestigning for at reducere sparekravet.