Besøgsrekord til sidste påskeudstilling på kro

HJEDSBÆK: Årets traditionelle og samtidigt sidste påskeudstilling i festlokalerne på den i mange år lukkede Hjedsbæk Kro gik præcist som arrangørerne i skikkelse af billedkunstner Lis Tulstrup Petersen og keramiker Birgitte Bundgaard havde ønsket sig.

- Vi havde 463 gæster i løbet af de tre påskedage, så rekorden blev i dén grad slået på vores 10. og sidste påskeudstilling på kroen. Derfor har vi begge nu en følelse af at være på toppen her hvor vi stopper, erklærer Lis Tulstrup Petersen og tilføjer:

- Det blev derfor en uforglemmelig sidste påskeudstilling af slagsen.

Gæst på udstilling helt fra Chile

De mange gæster kom ifølge arrangørerne fra nær og fjern.

Rekorden var en kvinde fra Chile, men hun var dog ikke kun i Danmark for at se påskeudstillingen.

Andre gæster kom også langsvejs fra, blandt andet fra Tønder, Holstebro, Blokhus og Stoholm.

I lighed med tidligere år kom der også rigtig mange lokale, der benyttede påskeudstillingen til også at tage en nostalgisk afsked med den gamle kro, der snart bliver revet ned.

- Ja vi kunne jo godt mærke og høre, at Hjedsbæk Kro har betydet meget for mange af dem, bemærker arrangørerne.

Tilbud om alternative rammer

Blandt de mange gæster var der ifølge Lis Tulstrup Petersen også nogle, der tilbød dem andre udstillingsmuligheder, nu hvor de ikke længere skal husere på den gamle landevejskro.

- Så bliver man varm om sit halvgamle hjerte, og mange gæster har også spurgt, hvad vi så gør nu, hvor skal vi fremover udstille? Vores svar har været, at nu skal vi nyde at holde påskeferie og gå til påskefrokoster, for det er 10 år siden vi har haft tid til det. Vores mangeårige påskeudstillinger er med kroens nedrivning dog nu definitivt slut, erklærer hun på vegne af begge arrangører.