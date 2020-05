Bibrand: Motorvej E45 var lukket i sydgående retning

NØRAGER:En personbil brød onsdag eftermiddag i brand på motorvej E45 i sydgående retning nær Nørager - tæt på broen, hvor Mejlbyvej passerer over E45.

Bilen står i nødsporet, og branden medførte, at begge sydgående motorvejsspor måtte afspærres.

Anmeldelsen om bilbranden kom kl. 16.47. Og kl. 17.20 oplyste Nordjyllands Politi, at beredskabet var nået så langt med slukningsarbejdet, at der kunne åbnes for trafik i ét af de sydgående vejspor.

Også i nordgående retning skabte bilbranden problemer, fordi tyk, sort røg drev over i de vejspor.