Bil skred ud og rullede rundt

REBILD: En 24-årig mand blev muligvis overrasket af rimglatte veje, da han onsdag morgen forulykkede i sin bil på Stentoften i udkanten af Rebild.

Uheldet skete klokken 07.33.

- Via alarmcentralen fik vi en melding om, at en bil var kørt af vejen og efterfølgende rullede rundt. Det kan være det glatte føre, som har overrasket bilisten, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Den 24-årige mand blev efterfølgende kørt bort med ambulance.

- Han blev formentlig blot kørt til tjek på sygehuset, siger vagtchefen.

De seneste morgener har budt på rimglatte veje flere steder i Nordjylland, og generelt er opfordringen at være opmærksom og køre forsigtigt, især på skovstrækninger og lignende, hvor det kan være svært at se, at der er glat.