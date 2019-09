Bil skubbet ud på vej og ramt af lastbil: Kvinde kørt på sygehuset

ARDEN: En kvinde måtte skæres fri af sin bil efter et trafikuheld på Ardenvej mandag morgen, hvor to biler og en lastbil var involveret.

Uheldet skete omkring klokken 07.30, hvor kvinden holdt stille i sin bil på Willestrupvej ved Arden for at svinge ud på Ardenvej.

Her blev hendes bil påkørt bagfra af en anden bil, og sammenstødet var så kraftigt, at kvindes bil blev skubbet ud på Ardenvej, hvor bilen blev ramt af en lastbil, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Kvinden havde så store rygsmerter efter uheldet, at redningsmandskabet skar bilen i stykker for at få hende ud.

Hun er blevet kørt på sygehuset til behandling.

Uheldet gav en del trafikale problemer, mens redningsarbejdet stod på, fortæller vagtchefen.