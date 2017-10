Bil udbrændt ved motorvejsafkørsel

STØVRING: Da to nordmænd tirsdag middag ved 12-tiden kom kørende i deres bil på motorvej E45 i sydgående retning, kunne de mærke, at bilen begyndte at gå dårligt.

Derfor kørte de fra motorvejen ved afkørsel 31 Støvring Syd, hvor de parkerede bilen, og da de kom ud, så de, at der var ild i den.

Det fortæller indsatsleder Claus Haparanda, Nordjyllands Beredskab.

- Bilen er mere eller mindre udbrændt nu, siger Claus Haparanda.

Udover to ærgerlige nordmænd kom ingen til skade ved bilbranden.

Afkørslen var lukket i omring et kvarter, men derudover gav bilbranden ikke de store trafikale problemer, oplyser indsatsleder Claus Haparanda.

Årsagen til bilbranden er ukendt.