Fuld og skæv bilist kørte den forkerte vej i drive-in

En 28-årig mand var alt muligt andet end diskret, da han mandag eftermiddag svingede ind til McDonald's ved motorvejen i Haverslev.

Manden ville tilsyneladende bestille mad via burgerrestaurantens drive-in, men han kørte den forkerte vej og modsat kørselsretningen.

Den manøvre tiltrak så meget opmærksomhed, at vidner alarmerede politiet. Mindre end en halv time senere blev den 28-årige standset. Betjentene fik ham til at puste i alkometeret, ligesom han blev testet for narko. Begge undersøgelser gav udslag og han blev anholdt for at få taget blodprøver på sygehuset i Hobro.

Den 28-årige mand, som ikke har nogen registreret bopæl, er sigtet for både spiritus- og narkokørsel.