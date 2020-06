Bilist ramte rådyr: Motorvej spærret

NØRAGER:En 27-årig kvindelig bilist og hendes 26-årige veninde, der var passager i bilen, fik sig en slem oplevelse, da de kort før klokken 02 natten til torsdag kørte ind i et stort rådyr på Motorvej E45 nær Nørager.

- Den 27-årige fører af bilen slap uskadt fra sammenstødet, mens den 26-årige kvinde blev kørt til et tjek på Aalborg Universitetshospital. Men vi måtte spærre motorvejen i en halv times tid for at få ryddet op efter uheldet. Herefter kunne vi åbne et spor igen. Vores patrulje på stedet beretter, at der var tale om et stort stykke råvildt, så de to kvinder slap heldigt fra uheldet, fortæller vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Der blev rekvireret en skiltevogn, så trafikken på motorvejen blev standset i den halve time.

- Heldigvis er der jo ikke så meget trafik på det tidspunkt af døgnet, så der dannede sig blot et par hundrede meters kø, oplyser vagtchefen.