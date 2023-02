Bilister plaget af hullede veje: - Det kan desværre tage længere tid at reparere i år

REBILD:Huller i asfalten opstår hver vinter, men i år vil man som bilist måske bemærke, at der er flere, end der plejer at være.

Og er man tilmed borger i Rebild Kommune, kan man opleve, at der går længere tid end sædvanligt, før hullerne bliver udbedret.

- Det har været en skiftevis våd og kold vinter, og fugt er noget af det værste for vores veje. Der skal ikke en ret stor åbning til, før vandet kan trænge ned, og sætter det så ind med frost, kan det simpelthen sprænge asfalten, og så er det hullerne opstår, når et køretøj kører over, forklarer Anders Kroer Bach, tilsynsførende på vejområdet i Rebild Kommune.

Estrupvej mellem Øster Hornum og Støvring er ifølge borgere, der færdes der, en sand slalombane for trafikanter, der gerne vil køre uden om de mange huller. Foto: Lars Pauli

Her holder han nøje øje med de indmeldinger om huller i asfalten på kommunens cirka 800 kilometer offentlig asfalteret vej, og selv om der bliver arbejdet på at reparere de mange huller, kan der i år gå lidt længere tid.

- Vi er noget bagefter, må vi nok erkende, for det har været rigtig mange huller i år. Samtidig har vi udskiftet vores digitale system, hvor borgerne kan melde skader på veje og skilte ind, og det nye system har vist sig at have lidt "børnesygdomme". Det betyder, at vi får indmeldingerne med op til 14 dages forsinkelse, fortæller Anders Kroer Bach.

Allerede 20. december meddelte kommunen via sin facebookprofil, at app'en Tip Rebild ville blive lukket ned til fordel for en ny og bedre app, som dog ikke var færdigudviklet. I mellemtiden skulle borgerne benytte sig af et link, og det er i dette system, der kan være flere uger om at tygge sig igennem indmeldingerne.

- Det er lidt træls, at vi står med det problem lige nu, hvor der hele tiden dukker nye huller op i vejbanerne. Men det er jo bedre, at vi får indmeldingerne lidt forsinket, end at vi slet ikke får dem, siger Anders Kroer Bach.

Indtil videre har kommunen registreret cirka 50 såkaldt "akutte" huller, der er så store, at de skal repareres med det samme - men der kan være et stort mørketal, som kommunen ikke kender til. Han opfordrer derfor borgerne i Rebild Kommune til endelig at kontakte kommunen, hvis de opdager strækninger med huller i asfalten - for uden borgerhenvendelser kan det være svært for kommunen at gøre noget ved problemerne.

Anders Kroer Bach fortæller dog, at kommunens eksterne partner på området, Munch Asfalt, løbende kører rundt og lapper huller i vejbanerne, og at der i øjeblikket er styr på de mest akutte huller, som på grund af placering, dybde og omkreds er til fare for trafiksikkerheden - både bilister, cyklister og motorcyklister.

Oplever man, at der går lang tid, før kommunen får repareret huller i veje, kan det skyldes, at hullerne ikke vurderes at være kritisk store - og ellers er man altid velkommen til at tippe kommunen om hullerne. Foto: Lars Pauli

- Men vi kan se, at der hvor trafikken er særligt tung, opstår der huller hele tiden. Især i Støvring er der veje, hvor vi kunne lappe huller en gang om ugen, fordi asfalten er træt. Og på den her tid af året er vi samtidig udfordrede af, at vejret ikke er det bedste til at lægge ny asfalt, så derfor kan det gå lidt langsomt, siger Rebild Kommunes vejtilsynsførende, Anders Kroer Bach.

Kommunen har et årligt budget på 1,4 millioner til at reparere slaghuller og afslåede vejkanter. Sidste år blev der brugt 1,347 millioner kroner.