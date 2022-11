Billetter til koldkrigsbunker går som varmt brød

- Vores hjemmeside gik ikke ned. Det er da et succeskriterie, siger Lars Christian Nørbach, museumsdirektør for Nordjyske Museer, om den forrygende start på billetsalget til Regan Vest.

Interessen for at besøge den tidligere tophemmelige koldkrigsbunker i Rold Skov er tilsyneladende stor. Mere end 100 personer sad klar, da billetter til rundvisninger i bunkeranlægget, der ligger 60 meter under jorden, blev sat til salg tirsdag klokken 10.00. I løbet af formiddagen var der flere hundrede i den digitale kø, som betød, at der opstod ventetid på op mod én time.

Efter knap to timer var alle billetter til åbningsdagen, mandag 13. februar 2023, revet væk, ligesom mange af weekendrundvisningerne også hurtigt blev udsolgt. Det samme gælder for vinterferien, fortæller Lars Christian Nørbach.

Han oplyser, at der efter fire timer var solgt 30 procent af alle de billetter, som var sat til salg. Foreløbigt gælder det rundvisninger til og med påsken næste år. Billetter til resten af 2023 bliver sat til salg på et senere tidspunkt.

- Det er især folk fra Himmerland og Nordjylland, som har købt billetter. Men også dem fra større byer som Aarhus, Odense og Kolding har vist interesse, siger Lars Christian Nørbach.

Aftensmad i atombunkeren

Regan Vest tilbyder to forskellige typer billetter, som foruden en rundvisning i bunkeren også giver adgang en udstilling om den kolde krig i velkomstbygningen og til maskinmesterboligen, der er indrettet som en bolig anno 1980.

- Den, som jeg kalder classic, er kun rundvisningen, men de på sidste tre rundvisninger hver dag slutter man af med at spise smørrebrød i bunkerens kantine, fortæller Lars Christian Nørbach, og tilføjer, at der er overraskende stor interesse for sidstnævnte trods prisen på 520 kroner per person. For en "classic"-rundvisning skal man blot lægge 270 kroner.

Rundvisningen tager de besøgende på en to kilometer lang tur rundt i det 5500 kvadratmeter store underjordiske bunkeranlæg, der blev bygget i 1960'erne med det formål at huse regeringen, embedsmænd og regenten i tilfælde af en atomkrig.

For nuværende er det ikke muligt for større grupper at købe billetter, men Lars Christian Nørbach fortæller, at de allerede har modtaget ønsker om gruppebestillinger på cirka 1000 billetter i alt.