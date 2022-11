Birgitte tager skraldet og mangler 124 kilometer

REBILD:Byrådsmedlem Birgitte Wilsted Simonsen er tilbage på landevejene for at samle affald langs kommunens landeveje.

Det konservative byrådsmedlem blev valgt for et år siden med 157 personlige stemmer, hvorefter hun begyndte at indfri sit valgløfte: For hver stemme, vælgerne betroede hende, vil hun samle affald langs én kilometer vej i kommunen.

Den lange vandring begyndte i foråret, hvor Birgitte Wilsted gennemsøgte rabatter og grøfter over 33 kilometer offentlig vej.

Så kom sommeren, og hun holdt pause.

- Langt de fleste grøftekanter i Rebild Kommune har heldigvis fået lov til at gro til med græs og blomster hen over sommeren. Det har været lidt svært at se affaldet mellem al det grønne, forklarer hun.

Nu kan man atter få øje på skidtet, så Birgitte Wilsted Simonsen søger videre.

Efterårets første indsamling foregik mellem Skørping og Gammel Skørping, og selv om der i juni også blev samlet affald ind på denne strækning, tre kilo i alt, var der noget at komme efter.

Denne gang blev affaldshøsten på hele otte kilo. Affaldet var en blanding af plastik, cigaretskodder, bildele og dåser.

Der kunne efter denne tur tilføjes yderligere 17 dåser til den store samling. Det samlede resultat er nu oppe på 738 dåser.

Birgitte Wilsted Simonsen fortsætter sin affaldsindsamling på vejene i Rebild Kommune, indtil hun når målet på 157 km.

- Hvilket i praksis vil blive til 314 km, da vejene har to sider, noterer hun.

Hun er ikke alene derude, men er altid i godt selskab med bekendte, familie og venner, der vil med ud på en frisk gåtur.