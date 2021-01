Blændet af solen: Bil ramte person i kryds

SKØRPING:En bil ramte lørdag formiddag en person i et kryds på Rebildvej ved Skørping. Det fortæller vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

- Vi fik en anmeldelse om, at to personer var blevet ramt af en bil, men det viste sig at være knap så alvorligt som først antaget, fortæller vagtchefen.

Bilen kom kørende ad en sidevej til Rebildvej, men da bilen nåede krydset, blev føreren blændet af den lavthængende sol, og føreren overholdt ikke sin ubetingede vigepligt.

- En person blev ramt af bilen, og vedkommende har efter vores oplysninger fået knoglebrud, siger Bruno Brix. Den anden person, som også blev meldt ramt, er uskadt.

Generelt er det en god idé at være forsigtig i trafikken på en frostdag, hvor solen skinner fra en skyfri himmel.

- Det er glat, og der er skarp sol, som kan genere. Det er ligesom om, folk ikke kører helt så forsigtigt, som hvis det er snevejr, siger vagtchefen.