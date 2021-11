Spidskandidat tilbage efter otte dage i koma: - Det var en rigtig grim oplevelse

RAVNKILDE:Viceborgmester Tommy Degn er nu kommet hjem igen til familien i Ravnkilde, efter han i 13 dage har været indlagt på universitetshospitalet i Aalborg med en blodprop i hjertet, heraf de første otte dage i koma.

- Jeg blev udskrevet onsdag og får ifølge universitetshospitalet slet ingen varige mén af min blodprop. Så jeg har været utrolig heldig, og det eneste jeg selv mærker nu er lidt træthed i kroppen, så jeg ind imellem slapper af på sofaen. Jeg skal derfor nu i første omgang tage det med ro, og det betyder, at jeg ikke er aktiv i resten af valgkampen, som Jens Laurits Pedersen og de tre kvinder på kandidatlisten derfor har dækket på skift. Næstformand i lokalbestyrelsen og byrådskandidat Preben Elmenhoff er også forhindret i at være aktiv i valgkampen grundet sygdom i den nærmeste familie, forklarer Tommy Degn.

Bange ved opvågning af koma

Han føler selv, at han nu har det godt helbredsmæssigt, men indrømmer, at han virkelig var bange, da han vågnede op efter at have ligget i koma i otte dage på universitetshospitalet i Aalborg.

- Det var en rigtig grim oplevelse, som jeg ikke ønsker for mine allerværste fjender, indrømmer han.

Hjemme igen hos familien i privatboligen på Toften i Ravnkilde er han meget overvældet over de mange blomsterbuketter med hilsener, han har modtaget under sin indlæggelse.

Blomsterhilsen fra blandt andet Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Foto. Torben Hansen

- Der er simpelthen kommet blomsterhilsener fra alle egne af Danmark til mig, og det drejer sig om mindst 20 buketter, vurderer han.

Blandt de mange hilsener er også nogle læskende til ganen. Foto: Torben Hansen

I øjeblikket går han og afventer, hvornår han skal i gang med en planlagt genoptræning, og om det skal foregå på hospitalet eller i kommunalt regi på akut- og rehabiliteringscentret på Mastruplund i Støvring.

Aktiv igen på valgaftenen

Byrådskollegaer og andre borgere får dog mulighed for snart at møde Tommy Degn igen, helt præcist på valgcaféen i Stubhuset i Støvring.

- Her møder jeg efter aftale op klokken 20.30 til de forventede forhandlinger sammen med byrådskandidat Jens Laurits Pedersen og tidligere byrådskollega og nu folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Lise Bech, der begge har lovet at bistå mig, oplyser han.