Børne-boom: Gør klar til ekstra byskole

STØVRING:Selv om de ikke er undfanget endnu, så giver op mod 1000 børn allerede masser af panderynker hos nutidens voksne.

Så mange ekstra elever venter Rebild kommune nemlig at man skal tage sig af i skolesystemet frem mod 2040, og det kan de nuværende to skoler simpelt hen ikke klare.

Efter mange beregninger, prognoser og snakke er børne-familieudvalget dog nu klar til at trække stregen op til fremtidens løsning på den store udfordring.

Måske i Høje Støvring

- Vi synes der må blive tale om en helt ny skole. Og den skal ligge et sted, hvor der er god plads, hvis der senere skal udvides, siger formsanden for børne- familieudvalget, Anna Oosterhof (V).

Mange ideer har allerede været vendt. Blandt andet til- og ombygning til de to nuværende skoler, Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen, der i dag har knap 1400 elever tilsammen. Noget man faktisk i forvejen har gjort de sidste fire år. Men ingen af skolerne vil alligevel helt kunne rumme de kommende børneflokke.

Hvor en sådan skole til måske 1000 elever skal ligge, er man ikke kommet til endnu. Men sonderingerne er selvfølgelig i gang. Her virker en placering i Høje Støvring-området oplagt. Her er både plads og en stor del af den kommende tilflytning, som en skole skal bruge som elevgrundlag.

Har 90 millioner kroner

Til næste byrådsmøde 28. april vil politikerne her få den sidste befolkningsprognose og nogle af dens aspekter præsenteret på et temamøde. Det vil dog som sådan ikke komme bag på nogen, at må får den store tilvækst.

- Byrådet har allerede sat store beløb af til skolebyggeri i en eller anden form de kommende år. I 2024 er der således sat 28,5 millioner kroner af, året efter 62,87 milllioner kroner. Vi vil gerne i gang med byggeriet hurtigt. Men først skal vi have kommissoriet færdigt og involveret de forskellige interessenter, siger Anna Oosterhof.

Der er dog ingen garanti for at de 90 millioner kroner er nok til projektet. Det vil byrådet først kunne se, når man er nået længere med konkrete planer.

Ældre flytter tidligere

Støvring har i efterhånden mange år været en tilflytterby. Når væksten i borgeree nu pludselig går endnu hurtigere end den plejer. skyldes det formentlig en ny tendens hos ældre beboere i 70'er-kvarterne:

- Vi kan se at husene her omsættes noget hurtigere end vi havde ventet. Ejerne sælger dem i en yngre alder end før, og unge familier vil gerne flytte flytte ind i et hus som det, de selv er opvokset i, er Anna Oosterhofs umiddelbare forklaring.