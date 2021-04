Bogtrykkeri og pc-firma forlader Nørager

NØRAGER/STØVRING:Folkebladet i Støvring ved Henrik Møller skal fremover stå for at udgive Nørager Ugeavis, som Nørager Borger- og Håndværkerforening hidtil har stået bag siden etableringen for 88 år siden i 1934.

Både redaktør og udgiver Steen Lauritzen (tv) og formand for Nørager Borger- og Håndværkerforening Gert Rubæk er trygge ved at overlade Nørager Avis til Henrik Møller (th) og Folkebladet i Støvring. Privatfoto

Dengang savnede byens forretningsfolk og borgere nemlig en lokal avis til annoncer og diverse bekendtgørelser.

I 2008 overtog Steen Lauritzen hos Nørager Bogtrykkeri ansvaret som redaktør og udgiver af Nørager Ugeavis efter sin far Preben Lauritzen, der havde fungeret som redaktør siden 1989.

- Corona situationen det sidste års tid har betydet, at annoncer og nyhedstekst stort set forsvandt fra dag til dag. Det har gjort det meget svært at udgive en lille annoncefinansieret ugeavis med et oplag på knap 4000 eksemplarer. Jeg er derfor glad for at Henrik Møller og Folkebladet nu overtager udgivelsen, og at Nørager Avis fortsætter med at udkomme som en selvstændig ugeavis, understreger Steen Lauritzen.

21 år med eget computerfirma

Steen Lauritzen har siden 2000 drevet sit eget computerfirma Effektiv -PC.

I første omgang var det fra privatadressen midt i Nørager by, men efter nogle år rykkede han ud i håndværkerområdet på Holmsvej for at dele lokaler med Nørager Bogtrykkeri, som hans forældre havde etableret i 1989.

Hvad der fremover skal være i den lejede bygning på Holmsvej 3 i Nørager er uvis. Siden 1989 har den været ramme for Nørager Bogtrykkeri og senere også computerfirmaet Effektiv-PC. Foto: Henrik Bo

I nye rammer i Støvring fra maj

Siden 2010 har han været eneejer af begge virksomheder i de lejede rammer på Holmsvej 3 i Nørager, men det er snart fortid.

Fra maj får computerfirmaet Effektiv-PCog bogtrykkeriet i Nørager ny base i Business Park Nord på Østre Alle 6 i Støvring, hvor eneejer Steen Lauritzen har lejet kontor og værkstedslokaler. Arkivfoto: Torben Hansen

- I øjeblikket er vi fire ansatte her i mit computerfirma, men fra maj skifter vi adresse til lejede lokaler i Business Park Nord i Støvring. Årsagen er både en kraftig nedgang i trykkeopgaver her i Nørager samt det faktum at de fleste kunder i mit computerfirma bor i Støvring området og derfor er vores primære arbejdsområde, forklarer han og tilføjer:

- I Støvring får vi både kontor og værksted, og trykkeriet her i Nørager tager vi derfor med. I øvrigt kan en del af den daglige ledelse jo også nemt at løse en del arbejdsopgaver inklusiv fjernsupport med en bærbar computer på privatadressen, pointerer Steen Lauritzen.