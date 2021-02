Borgere vil lave deres egen bypark

NØRAGER:Den kommunale grund på hjørnet af Jernbanegade og Stationsvej i Nørager er nu blevet købt og overtaget af byens borger- og håndværkerforening.

- Der er Sussi Lem, der som formand nu har indgået købsaftalen med Rebild Kommune, fortæller Søren Christensen.

Han indgår sammen med formanden, portspecialist Johnni Kristensen og Lasse Leth fra Borger- og Håndværkerforeningens bestyrelse i den nedsatte arbejdsgruppe, der siden foråret har arbejdet med at realisere planerne om at omdanne den 1036 kvadratmeter store hjørnegrund til en grøn folkelig bypark.

Arbejdsgruppen bag byparksprojektet samlet. Fra venstre Sussi Lem, Johnni Kristensen, Lasse Leth og Søren Christensen. Privatfoto

Tidsfrist for finansiering

Nørager Borger- og Håndværkerforening har overtaget hjørnegrunden for et symbolsk beløb på 25.000 kr. efter en godkendelse af økonomiudvalget i foråret 2020.

I foreningen købstilbud indgik ønsket om en fortrydelsesret på fire måneder, som den nedsatte arbejdsgruppe skulle bruge til at afklare, om det kunne lade sig gøre at skaffe de nødvendige økonomiske midler på over en halv mio. til etablering af den planlagte park og samtidigt få tilsagn fra lokale frivillige om den fremtidige pasning.

Efterlysning af støtte i annonce

Tidsfristen er ifølge Søren Christensen siden efter gensidig aftale forlænget til udgangen af januar måned.

Her kunne arbejdsgruppen midt på måneden gøre status og konstatere, at der var tilsagn om cirka 450.000 kr. til formålet fra både Sparekassen Hobro Fonden, Norlys Vækstpulje, Velux Fonden. Lokalrådet og Fonden Himmerland samt et lokalt tilskud.

For at nå op på det nødvendige beløb til byparkens realisering på omkring 600.00 kr. besluttede arbejdsgruppen at indrykke en helsides annonce på forsiden af Nørager Ugeavis i sidste uge.

- Her kunne borgerne give tilsagn om økonomisk støtte til etablering af byparken, og annoncen har i den grad udløst en utrolig lokal respons på vores projekt. Allerede her en uge senere har vi fået tilsagn om de første godt 50.000 kr. Nogle borgere har ligefrem givet tilsagn om flere tusinde kroner i støtte , og jeg har netop også sendt breve ud til de lokale erhvervsdrivende for også at forsøge at få økonomisk opbakning fra deres side til byparken, forklarer Søren Christensen.

Med mange års erfaring med fundraising har han stået for at søge diverse relevante fonde og puljer om økonomisk støtte til byparken.

Byparken på hjørnegrunden kommer også til at rumme ni parkeringspladser mod nord.

- Med de 50.000 kr. i støttetilsagn og den fortsatte store lokale opbakning skal vi nok nå det nødvendige beløb på omkring 600.000 kr. inden den forventede start på anlægsarbejdet engang her til foråret, erklærer han.

Bag idéen om at omdanne hjørnegrunden til en grøn oase for byens borgere står Johnni Kristensen som indehaver af virksomhed Portspecialisten.

- Det er da bare helt fantastisk og rigtig fint med den store lokale støtte, som vi oplever i arbejdgruppen netop nu, påpeger han stolt og glad.