Borgerlån på 1,5 mio. i hus på blot 11 dage

KGS. TISTED: Forsøget med at skaffe en nødvendig ekstra kapital på 1,5 mio. til den fortsatte drift af Borremose Erhvervsefterskole ved Kgs. Tisted er lykkedes med stor succes.

På blot 11 dag har 669 private og erhvervsdrivende samt professionelle investorer bidraget med beløbet ved crowfunding.

- Nogle af de 669 har ligefrem ydet flere kortfristede lån til os, og det er rigtig dejligt at det lykkedes at skaffe den nødvendige kapital på så kort tid, for oprindeligt havde vi afsat 14 dage her i december til indsamlingen, forklarer forstander Marianne Sloth.

Innovativt alternativ

Borremose Erhvervsefterskole havde valgt crowfunding som et innovativt alternativ til et traditionelt banklån, og der er tale om et kortfristet lån med en løbetid på tre år og en fast rente.

Efterskolen havde valgt at benytte den danske finansieringsvirksomhed Flex Funding til at administrere crowfundingen, hvor interesserede långivere via nettet selv kunne vælge hvor stort et beløb fra 200 kroner og opefter de ønskede at udlåne over den tre-årige periode.

Kapitalbehov ved lavt elevtal

Ved afslutningen på sidste skoleår på Borremose Erhvervsefterskole var der kun 37 elever, der efter sommerferien blev udvidet kraftigt til de nuværende 52 elever.

Men da statens støttebevilling til efterskoler generelt i første omgang beregnes ud fra antallet af elever det foregående skoleår stod Borremose Erhvervsefterskole ifølge forstander Marianne Sloth med et aktuelt behov for en kapitaltilførsel på de 1,5 mio. kroner grundet tilgangen af de 15 ekstra elever i indeværende skoleår.