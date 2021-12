Borgmester: - Lad proces om natur- nationalparker starte forfra

REBILD:Egentligt var det planen at miljøminister Lea Wermelin her i december ville træffe en endelig politisk beslutning om, hvor der rundt i landet skal etablere yderligere 10 naturnationalparker ud fra en endelig bruttoliste på 21 mulige placeringer.

Det skal ske som supplement til de nuværende fem naturnationalparker i Almindingen på Bornholm, Gribskov, Stråsø i Vestjylland, Fussingø og Tranum.

Men i en aktuel udmelding på Twitter fra miljøministeren skriver hun, at udvælgelsen er nu blevet udsat til engang næste år.

Miljøminister Lea Wermelin har for få dage siden på Twitter meddelt, at den politiske udvælgelse af placeringen for 10 nye naturnationalparker nu er blevet udsat til engang i begyndelsen af det nye år. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Argumentet er at de mange hidtidige inputs fra kommuner, organisationer og andre parter betyder, at aftalekredsen bag naturnationalplanerne har valgt at bruge mere tid inden en politisk beslutning.

Denne træffes derfor først i starten af det nye år, lyder det fra miljøministeren på det sociale medie.

Ønske om en helt ny proces

Efter Lea Wermelins aktuelle udmelding om udskydelsen har borgmester Leon Sebbelin appelleret til en ny proces.

Han er bestyrelsesmedlem i KL samt formand for KL’s kultur-, erhverv- og planudvalg.

- Tak til Lea Wermelin for at tænke sig om. I KL ønsker vi os til jul, at I starter forfra, så nationalparkerne placeres, der hvor borgerne og kommunalbestyrelser gerne vil have dem, skriver Leon Sebbelin selv på Twitter.

Borgmesteren har tidligere udtalt til Danske Kommuner, at Rebild Kommune ikke ønsker en naturnationalpark i det udpegede område, og at han havde oplevet en meget forhastet proces.

Foretræde på Christiansborg

Efter eget ønske får en delegation fra Rebild Kommune nu foretræde for miljø- og fødevareudvalget på Christiansborg i begyndelsen af det nye år.

- Formålet er at uddybe vores skriftlige henvendelse 29. november til miljøminister Lea Wermelin i forlængelse at vores foretræde for hende 26. november. Her havde ministeren grundet travlhed ikke så meget tid til at lytte til vores synspunkter for at der ikke skal etableres en naturnationalpark på et 1600 hektar stort område i Rold Skov og Rebild Kommunes alternative forslag i Lindenborg Ådal. Derfor var vi klar til igen at stille os til rådighed for ministeren eller under et foretræde for Folketingets miljø- og fødevareudvalg, forklarer borgmester Leon Sebbelin.

Den planlagte mulige naturnationalpark i Rold Skov omfatter et samlet areal på godt 1600 hektar, der skal omkranses af et 42 kilometer trådhegn.

En delegation fra Rebild Kommune er nu inviteret til et foretræde for udvalget onsdag 12. januar om eftermiddagen, hvor den ifølge invitationen får præcist 15 minutter til at fremføre sine synspunkter.

- Jeg deltager selv som ny formand for teknik-og miljøudvalget sammen med Jesper Greth som ny borgmester, kommunaldirektør Christian Hesthaven og fagdirektør for teknik og miljø Jytte Gad Lauridsen, oplyser han.