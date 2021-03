Borgmesterkandidat søger orlov fra byråd

REBILD:Spidskandidaten for Venstre i Rebild Kommune Jeppe Ugilt, har nu meddelt Kommuneforeningen, at han er nødsaget til at søge orlov i en periode for alt politisk arbejde på grund af et for stort arbejdspres.

Kommuneforening i Rebild er ifølge formand Gert Sørensen selvfølgelig utrolig kede af denne udmelding så tæt på kommunalvalget og håber på hans fortsatte kandidatur til borgmesterposten.

- Men samtidigt har vi forståelse for hans beslutning. Arbejdsrelateret stress skal tages meget alvorligt og skal hurtigst mulig behandles. Vi bakker derfor op om, at Jeppe får den nødvendige ro, således at han hurtigst muligt kan genvinde kræfterne, pointerer han og tilføjer:

- Venstre fortsætter arbejdet henimod kommunalvalget, da vi har mange kandidater, som skal vælges og genvælges. Dette arbejde fortsætter ufortrødent.

Jesper Greth vikar i gruppen

I perioden, hvor Jeppe Ugilt nu har orlov, varetages gruppeformandsposten i Venstre af byrådsmedlem Jesper Greth, mens Leif Nielsen fra Bradsted vil blive indkaldt som suppleant.

- Vi har heldigvis et stærkt hold i byrådet, så vi fortsætter med at sætte vore liberale aftryk på dagsordenen i byrådet, understreger Gert Sørensen.