Borgmesterkandidat trækker stikket

REBILD:Byrådsmedlem og borgmesterkandidat Jeppe Ugilt (V) har valgt at tage en pause fra det politiske arbejde i Rebild Kommune.

Det meddelte han torsdag med et opslag på Facebook.

- På nuværende tidspunkt har jeg endnu ikke ansøgt kommunaldirektøren om orlov, som skal godkendes på et byrådsmøde. I øjeblikket trænger jeg bare meget til en pause fra lokalpolitik. Hvor længe det skal vare, enten uger eller måneder, har jeg ikke taget stilling til. Det samme gælder mit kandidatur som Venstres borgmesterkandidat ved kommunalvalget til november, fortæller han og tilføjer:

- Derudover har jeg i øjeblikket ikke yderligere kommentarer til mit opslag på Facebook.

Voksende arbejdspukkel

I sit opslag på Facebook påpeger Jeppe Ugilt at være kommet til den vanskelige selverkendelse, at han gennem for lang tid har kørt med en for stor arbejdspukkel i kombinationen af egen virksomhed og politisk arbejde.

”Jeg har altid følt, at jeg kunne gabe over mange opgaver, og jeg har i den grad også kunnet lide det, men den seneste tid kan jeg føle, at det er blevet for meget – i en grad som jeg ikke har oplevet før. Det seneste halve år har jeg flere gange haft perioder, hvor bægeret har været tæt på at flyde over. Udover det arbejdsmæssige er der det seneste halve år også sket ting - både privat og virksomhedsmæssigt - som påvirker mig meget og mere end jeg troede”, skriver han blandt andet og tilføjer:

” Summen af det hele betyder, at jeg bliver nødt til at trække stikket fra det politiske i en periode. Jeg er bevidst om, at det er en træls situation – ikke kun for mig selv, men også for Venstre i Rebild Kommune.

Venstres byrådsgruppe vil mandag aftale, hvem der vikarierer for Jeppe Ugilt som gruppeformand.

Hans midlertidige suppleant i byrådet er Leif Nielsen, tidligere mangeårig byrådsmedlem.