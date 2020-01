Voldsom brand på ståtækt gård: Beboelse og mellembygninger lagt i aske

TERNDRUP:Søndag eftermiddag udbrød der brand på en landejendom på Ejstrupvej 25 lidt nord for Terndrup. Det oplyser vagtchef Henrik Beck., Nordjyllands Politi.

Alarmopkaldet kom klokken 16.01.

Den første melding lød ifølge vagtchefen på, at der var ild i et fyrrum på gården, men da Nordjyllands Beredskab nåede frem var hele bygningen overtændt, fortæller Henrik Beck.

Det bekræfter indsatsleder Caspar Weisberg, Nordjyllands Beredskab, som har brandfolk fra både Terndrup og Hadsund indkaldt til slukningen.

- Det er en gammel ejendom med stråtag, og både beboelse og mellembygninger er fuldt overtændt, siger indsatslederen. Hele taget er brændt væk, og ilden har raseret det indre af bygningerne.

15



























Galleri - Tryk og se alle billederne.

Til gengæld er det lykkedes beredskabet at redde en udbygning, hvor der er betontag på.

Det var ejeren af gården, som slog alarm, da branden brød ud. Han er ifølge indsatslederen kørt til Aalborg Universitetshospital for at blive undersøgt for røgforgiftning.