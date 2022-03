Brand blussede op igen: Stuehus overtændt

VOLSTED:Kl 02.46 blev Nordjyllands Beredskab kaldt til brand på en landejendom på Volsted Skolevej i Volsted øst for Støvring. Der er tale om en ubeboet gård med tre længer, fortæller vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Branden brød ud i gårdens fritliggende stuehus, der er ubeboet. Det var en nabo, der anmeldte branden.

Stuehuset er stærkt brandskadet. Foto: Jan Pedersen

Der skulle mandskab fra både Støvring og Aalborg til for at få branden under kontrol. Foto: Jan Pedersen

Da brandfolkene fra beredskabets station i Støvring nåede frem, stod det hurtigt klart, at der var brug for forstærkning fra Aalborg.

- Huset var allerede overtændt, da vi kom herud. Det må have brændt et stykke tid, før naboen opdagede det, fortæller indsatsleder Klavs Bojsen, Nordjyllands Beredskab, der havde 14 mand igang for at bekæmpe branden både inde- og udefra.

Da man efter flere timers arbejde troede, der var styr på ilden, blussede den op igen ved femtiden.

- Vi var gået i gang med efterslukningsfasen, men der lå tilsyneladende nogle røggasser og ulmede oppe under kip, som pludselig brød igennem taget, og så fik ilden fat igen, fortæller indsatslederen.

Indsatslederen melder om et stærkt brandskadet stuehus og udsigt til en længere efterslukning.

- Det er et stort hus i to plan med mange hulrum og eventuelle brandlommer, så der er meget at holde øje med, konstaterer Klavs Bojsen, der forventer at efterslukningen ved 9-10-tiden.

Ligesom stuehuset var ubeboet, var der heller ikke dyr i staldbygningerne.

Brandårsagen er endnu ikke fastlagt.