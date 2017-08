Bro over Lindenborg Å er livsfarlig

SKØRPING: En bro over Lindenborg Å er ifølge Aalborg Kommune i så dårlig stand, at den er livsfarlig at passere. Rebild Kommune advarer kraftigt om broen på deres Facebook-side.

Broen ligger mellem Støvring og Håls, mellem Skindbjerg på sydsiden og Volsted på nordsiden.

- Indtil vi har Beredskabets vurdering af sikkerheden ved Ågårdsbro, er det Aalborg Kommunes opfattelse at passage under og over broen er forbundet med livsfare, står der på Facebook.

Det står så galt til, at bare det at berøre broen eller skubbe til den, er nok til at få den til at vælte i åen. Det skyldes, at begge jordfæster er ustabile.

Broen er meget tung, og vil kunne slå folk ihjel, hvis de bliver ramt. Derfor må kanoer og kajakker heller ikke passere under broen.

Kommunen forventer at sætte skilte op fredag for at advare folk mod at gå over eller under broen. Desuden skal broen enten stabiliseres eller fjernes hurtigst muligt.