Bro til millioner skal binde Støvrings hjerte sammen

Rebild Kommune må dykker dybt i kassen efter et stort, men endnu ukendt millionbeløb for at overvinde den barriere, som jernbanen danner gennem byen. En bro for fodgængere og cyklister skal binde byens centrum i Jernbanegade sammen med det nye torv og center i Støvring Ådale på den anden side af banesporet.

Et oprindeligt, ambitiøst projekt til anslået 29 millioner kroner er skudt af banen. Rebild Kommune har afsat 14,5 millioner til opgaven, og man ansøgte Realdania om at støtte med en tilsvarende beløb. Men det blev en nej fra den stenrige realkreditfond.

Så nu må kommunen klare sig selv.

Planen med broen har været i spil siden 2019 og hænger sammen med udviklingen af Støvring Ådale på jernbanens østside, hvor der bygges omkring 300 boliger. Lige over for Jernbanegade anlægges også et torv med sundhedshus og andre faciliteter. Sundhedshuset skal efter planen bygges i 2022 og 2023.

Boliger skyder op i Støvring Ådale. På den centrale grund anlægges et torv, og snart begynder byggeriet af blandt andet et nyt sundhedshus. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Støvrings bymidte skal koncentreres omkring Jernbanegade, og med gang- og cykelbroen forsøger vi at binde Ådalen og sundhedshuset sammen med Jernbanegade, forklarer Leon Sebbelin (RV), formand for udvalget for teknik og miljø.

I første omgang har udvalget besluttet at få lavet undersøgelser af jordbunden og skitseret de centrale elementer i projektet.

- Nu skal vi spidse blyanten og have noget konkret på bordet, så vi kan vurdere, hvad broen kommer til at koste. I sin tid satte byrådet 14,5 millioner kroner til side, men vi ved reelt ikke, hvad prisen ender med at blive, siger Leon Sebbelin.

Det videre arbejde tager udgangspunkt i, at broen på vestsiden lander ved Jernbanegade og på østsiden begynder på Centergrunden med sundhedshuset. Broen kobles på den eksisterende stationsbro, og derfor skal Banedanmark også tages i ed.

Fodgængere og cyklister skal også krydse hen over både et stykke fredskov og vejen Støvring Ådale.