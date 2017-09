Bronzevindere hyldes i O-klub

ROLD SKOV: I silende regn - men med højt humør - hentede Ida Riis Madsen, Laura Bobach og Gertrud Riis Madsen i weekenden en flot DM-bronzemedalje hjem til Rold Skov Orienteringsklub.

De tre Rold Skov-piger stillede til start ved danmarksmesterskaberne i stafetorientering, som foregik lørdag i Langesø Syd på Fyn. Alle tre løbere havde forberedt sig godt ved at træne de svære baner, som der løbes i denne klasse. De fokuserede alle på at løbe både sikkert, men samtidigt holde så højt et tempo som muligt, uden at miste kontakten med kortet og dermed risikere at lave fejl, når posterne i skoven skulle findes.

Det lykkedes så godt, at kun piger fra Horsens OK og FIF Hillerød kom før Rold Skov-pigerne, der kun havde få sekunder op til sølvet.

- Pigerne er de yngste i klassen og er allerede rigtig dygtige. Både til det orienteringstekniske og til at løbe i det høje tempo, som det kræver for at være med blandt de bedste. Det skyldes blandt andet et initiativ, som klubben satte i gang for et års tid siden, nemlig fysisk løbetræning for de 12-14 årige én gang i ugen, siger ungdomstræner Anne Riis.

Klubbens høst af DM-medaljer fejres ved en lille ceremoni allerede tirsdag, hvor alle klubbens mange ungdomsløbere og Skovtrolde mødes igen til den ugentlige træning.

Her vil en stolt formand Ole Jensen gratulere pigerne med det flotte resultat.