Budgetforlig i Rebild: Flere penge til børn og ældre

REBILD:Næste års budget er faldet på plads i Rebild Kommune.

Sent tirsdag indgik 21 ud af 25 medlemmer af byrådet forlig om budgettet for 2020 til 2023. Bag forliget står Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Borgmester Leon Sebbelin (RV) er tilfreds med budgetaftalen:

- Rebild Kommune er inde i en positiv udvikling, og som følge af det stigende børnetal tilfører vi skole- og dagtilbudsområdet i alt 10,5 mio. kr. Ældreområdet får 2,5 mio. kr., så vi også på det område sikrer den fremtidige velfærd. Det specialiserede socialområde styrker vi med 5,9 mio. kr., og vi sætter også ind i forhold til arbejdsmarkedsområdet med et løft på 7,5 mio. kr., fortæller Leon Sebbelin.

Han fremhæver, at der sættes flere penge af til bedre normeringer i dagtilbud samt til specialundervisning.

- Sundheds- og ældreområdet får også et pænt løft til at håndtere de udfordringer, der er på området, siger borgmesteren.

Forligspartierne er desuden enige om at prioritere den forebyggende indsats. Dette sker bl.a. ved, at Fælles Indsats, kommunens tidlige indsats til børn i dagtilbud og skoler, bliver permanent. Tilbudene til unge og deres forældre under Mental sundhed videreføres ligeledes med det økonomiske løft på sundhedsområdet.