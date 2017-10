Budgettet på plads i Rebild Kommune

REBILD: Et stort flertal i Rebild Byråd har i dag indgået budgetforlig for 2018-21.

Det betyder, at Dansk Folkeparti, Den sociale fællesliste, Det konservative folkeparti, Oplandslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Anders Norup og Søren Konnerup er enige om, hvordan kommunens økonomi bedst muligt understøtter en fortsat positiv udvikling i hele Rebild Kommune.

- Med budgetaftalen gør vi Rebild Kommune endnu mere attraktiv som tilflytterkommune, og samtidig sikrer vi endnu bedre vilkår for børn, unge og ældre, siger borgmester Leon Sebbelin, og tilføjer:

- Vi foretager betydelige investeringer i infrastruktur og i nye børnehaver og skoler, så vi har de rigtige tilbud til både nye og nuværende borgere. Samtidig har vi investeret i lokalsamfundene bredt over hele kommunen.

Positivt udgangspunkt

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2018 har været forholdsvis positivt som følge af en generelt solid økonomi og en gunstig økonomisk udvikling.

Rebild Kommune er nemlig inde i en positiv udvikling, hvilket kommer til udtryk i en meget lav ledighed, en høj erhvervsfrekvens, mange nye indbyggere, attraktiv bosætning og en generelt sund befolkning. Samtidig står kommunen overfor store investeringsbehov og naturligt stigende driftsudgifter i forlængelse af den store tilflytning.

For at imødekomme alle de nye tiltag og investeringer, har det derfor også været nødvendigt at reducere budgetterne på nogle områder.

Forligspartierne er enige om, at der med budgettet for 2018 er tale om et ansvarligt budget, som både sikrer velfærdsområderne og samtidig sikrer mulighed for fortsat vækst og udvikling.

Særligt prioriterede indsatser

Følgende indsatser er særligt prioriteret med budgettet:

Bedre velfærd.

Forligspartierne er enige om at styrke velfærden med følgende:

- Bedre normering i dagtilbud og dagtilbud for børn med særlige behov i alt 5,3 mio. kr. årligt

- Tidlig indsats for udsatte børn og unge med 1 mio. kr. i 2018 og 19

- Bedre ældrepleje bl.a. videreførelse af klippekort i alt 2,35 mio. kr.

- Bedre sundheds- og sygepleje i alt 0,8 mio. kr.

- To nye børnehaver i Støvring og 1 ny børnehave i Skørping med i alt 40,5 mio. kr.

- Øget skolekapacitet i Støvring med i alt 24 mio. kr.

Det aktive liv.

Forligspartierne er enige om, at styrke det aktive liv med følgende:

- Bedre fritids- og idrætsfaciliteter i Suldrup, Øster Hornum, Haverslev og Støvring i alt 4,5 mio. kr.

- Ombygning og udvidelse af kulturhuse i Nørager, Skørping og Støvring samt styrket drift i alt 4,8 mio. kr.

- Borgerdrevet sundhed i lokalsamfundene med 0,2 mio. kr.

Ambitiøse investeringer

Forligspartierne er enige om, at styrke rammer for vækst og udvikling med følgende:

- Vejforlængelse i Støvring Ådale med 11 mio. kr.

- Bedre kollektiv trafik med 1 mio. kr.

- Bedre trafikafvikling i Nørager med 2 mio. kr.

- Byforskønnelse i Terndrup og Skørping med i alt 2 mio. kr.

- Hurtigere lokalplan- og byggesagsbehandling med 1,2 mio. kr.

- Styrket indsats for erhvervsudvikling og turisme med 1,5 mio. kr.

- KlimaRebild yderligere 0,1 mio. kr.

-Derudover fastholdes de meget store investeringer i Ny Nibevej og Klepholmbroen i 2019-21 på hhv. 29 mio. kr. og 20 mio. kr.

- Jeg er meget glad for, at 24 ud af 25 medlemmer af byrådet har taget ansvar og valgt at stå bag budget 2018-2021, tilføjer udtaler Leon Sebbelin efter det knap fem timer lange budgetseminar på rådhuset i Støvring onsdag aften.

Enhedslisten ikke med i forlig

Som enlig repræsentant for Enhedslisten i byrådet valgte Bent Skovgaard Olsen at forlade budgetforhandlingerne.

- Selvom der pt stadig forhandles, er det vores vurdering at budgettet vil give med den ene hånd og tage med den anden. Enhedslisten har forsøgt at afsætte midler til flere sagsbehandlere i forhold til børnesager og afsætte flere midler til fritidspas til børn. Vi ønskede også en investeringsmodel med flere rådgivere på jobcenter. Men for at være med i budgetaftalen skulle vi acceptere rammebesparelser samt acceptere besparelser i budget 2019, påpeger Bent Skovgard Olsen i en pressemeddelelse og tilføjer blandt andet:

- Udover disse punkter ønskede vi i forbindelse med budgetforhandlingerne at afsætte midler til klimarenovering, sikring af rent drikkevand samt naturpleje. Vi er glade for at beløbet til Klima Rebild fordobles. Når det gælder klima og miljø er der nærmest ingen fokus på disse udfordringer i budgettet.