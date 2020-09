Bus lækkede dieselolie: Skyld i tre færdselsuheld

ØSTER HORNUM: En bus, der kørte på fra Øster Hornum gennem Støvring og Svenstrup, lækkede dielselolie hele vejen, og det skabte fredag formiddag en del problemer for de øvrige bilister.

Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Allan Frisk til NORDJYSKE.

- Så vidt jeg er orienteret er der sket tre mindre uheld, hvor bilerne er skøjtet af vejen, siger han.

- Der er heldigvis ikke sket personskader og kun mindre materiel skade.

Nordjyllands Beredskab har koordineret indsatsen med Aalborg og Rebild Kommune, som begyndte at køre sand ud, for at sikre at flere bilister ikke endte i grøften.

- Det skulle gerne gøre, at man ikke skrider ud, og man behøver ikke ringe, hvis man tror, at en lastbil har tabt en masse sand - der er en grund til, at det ligger der, siger Allan Frisk.

Det er ikke så sjældent, som man måske skulle tro, at Nordjyllands Beredskab rykker ud til lange spild af dieselolie.

- Det sker vel et par gange om året, og når det bliver så glat som i det her tilfælde, rykker vi selvfølgelig ud, siger Allan Frisk.