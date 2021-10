Busk: - Ophør med dyre hold kæft-bolcher

TERNDRUP:Som medstifter og borgmesterkandidat og dermed frontfigur for Den Sociale Fællesliste er Allan Busk helt klar i mælet, når han skal give sit bud på listens mærkesager her op til kommunalvalget 16. november.

- Rebild Kommune skal tilbage på rette spor ved både at skabe bedre forhold omkring børnepasning, skolevæsenet og ældreplejen, hvor vi i øjeblikket halter bagefter og ligger lavt sammenlignet med andre kommuner. Rebild har eksempelvis en af Danmarks dårligst finansierede skoler og ligger i Nordjylland på en klar sidsteplads, påpeger Allan Busk og tilføjer:

- For Den Sociale Fællesliste skal det på ældreområdet være en helt naturlig ting, at borgerne også som ældre med behov for kommunal pleje kan blive boende i deres lokalområde.

Dyre hold kæft bolcher

Han er udmærket klar over at forbedringerne på de tre områder betyder øgede kommunale udgifter, men har konkrete bud på hvordan denne udfordring lokalpolitisk kan løses.

- De seneste to byrådsperioder år har Rebild Kommune brugt rigtig mange mio. som en slags hold kæft bolcher i forbindelse med afskedigelser, både i ledelsen og andre ansatte efter sygdomsforløb. Disse mange mio. kunne i stedet bruges til at skabe et bedre og tryggere arbejdsmiljø for de mange kommunalt ansatte, der i eksempelvis ældreplejen i øjeblikket løber meget stærkt, påpeger Allan Busk og tilføjer:

- Et bedre arbejdsmiljø vil også betyde en nedgang i sygefraværet, så de aktuelle store udgifter til brug af vikarer i plejesektoren kunne minimeres markant.

De 10 kandidater er fra venstre mod højre: Hans Christian Gramkow Nielsen, Søren Jacobsen, Allan Busk, Anne-Grethe Sveistrup, Sidsel Simonsen, Lars Hørsman, Sandie Jellesen, Kristian Hundborg, Niels Peter Giliamsen og Henning Thygesen. Privatfoto

Den Sociale Fælleslistes kandidater til KV21 Borgmesterkandidat Allan Busk - Terndrup, 55 år. Lars Hørsman - Skørping, 50 år. Hans Christian Gramkow Nielsen - Skørping, 51år. Søren Jacobsen - Skørping, 56 år. Anne-Grethe Sveistrup - Haverslev, 55 år. Sidsel Simonsen - Støvring, 31 år. Sandie Jellesen - Bælum, 35 år. Kristian Hundborg - Kgs. Tisted, 38 år. Niels Peter Giliamsen - Terndrup, 50 år. Henning Thygesen - Støvring, 55 år. Den Sociale Fællesliste har indgået valgforbund med Socialdemokraterne op til kommunalvalget. VIS MERE

Ønske om ny ledelsesstruktur

Et andet område, hvor Den Social Fællesliste mener der kan skaffes penge til at styrke den kommunale økonomi, er en ændring af den kommunale ledelsesstruktur.

- Vi har før flere gange fremsat forslag om ændringer, uden at der dog har været politisk flertal for det i byrådet. Vi så gerne at Rebild Kommune gik tilbage til den gamle ledelsesstruktur, hvilket gør de tre direktører under kommunaldirektøren overflødige. Vi ser nemlig ikke et formål med at de skal sikre centerchefernes arbejde. Gør disse det ikke godt nok, er der råd for at løse dette problem. Ved at droppe de tre ledelseslag kan kommunen både spare penge og opnå en generel smidigere sagsbehandling, understreger Allan Busk.

Uskik med privat byggeri

I forbindelse med de netop overståede budgetforhandlinger har der været stor fokus på byggeri af to nye daginstitutioner i Støvring og Skørping samt en ny skole i Støvring.

I budgetaftalen indgår at de to daginstitutioner skal bygges af en privat leverandør for at overholde den kommunale budgetramme og bygherren skal samtidigt stå for den fremtidige udvendige vedligeholdelse.

Partnerskabet mellem Rebild Kommune og en privat part betegner Allan Busk som en regulær uskik ved så store byggeprojekter.

- Den privat finansiering og ejerskab vil efter min vurdering betyde en ekstra udgift for kommunens borgere på mellem fire og seks procent, fordi den nye ejer jo selvfølgelig skal tjene penge på byggeriet af de to daginstitutioner, bemærker han nøgternt.

Skolebyggeri og Ny Nibevej

Rebild Kommune står med budgetaftalen over for to kæmpestore investeringer de kommende år, nemlig byggeri af en ny skole i Støvring grundet stigende elevtal samt anlæg af Ny Nibevej.

- Den Sociale Fællesliste har ikke lagt sig fast på selve placeringen af den nye skole, der selvfølgelig skal rumme elever fra 0. til 9. klassetrin. Vi ønsker kun at den ikke med sin placering på nogen måde kommer til at berøre fodboldbaner og andre idrætsfaciliteter i Støvring by. I forundersøgelserne til den nye skole finder vi det også oplagt at se nærmere på om der eksempelvis på skolen i Øster Hornum måske er et elevgrundlag for at etablere en overbygning, påpeger Allan Busk.

Byggeriet af en ny skole kræver en kæmpestor kommunal investering, og i den forbindelse så Den Sociale Fællesliste ifølge Allan Busk gerne, at anlæg af den planlagte Ny Nibevej blev udskud eller helt droppet.

- Vi vil ikke blokere vejprojektet, men ønsker anlægget udsat og de mange afsatte penge i budgettet brugt til vigtigere ting som kommunal børnepasning, skoler og ældreområdet. Selvfølgelig skal de trafikale udfordringer i Støvring, herunder at skabe sikre skoleveje. Med hensyn til Ny Nibevej synes vi at byrådet skal se på muligheden for en alternativ og mere effektiv linjeføring, bemærker han.