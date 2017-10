Butiksejendom igen på tvangsauktion

NØRAGER: Den tidligere manufaktur- og tæppeforretning i Jernbanegade 8 i Nørager har nu igen skiftet ejer i forbindelse med en netop overstået tvangsauktion i Fogedretten i Aalborg.

Ny ejer er selskabet Bogholdergården A/S med base i Hvidovre, der tidligere som panthaver overtog ejendommen ved en tvangsauktion tilbage i marts 2014 for et bud på 510.000 kr.

Dette bud var nemlig højere end slutbuddet på 425.000 kr., der fremkom ved den første tvangsauktion 28. januar 2014.

Siden er ejendommen solgt videre til anpartsselskabet Nørager Ejendomme ApS, der stod registreret som ejer ved den aktuelle tvangsauktion.

Buddet fra Bogholdergården var denne gang ifølge Fogedretten i Aalborg godt 352.000 kr. og dermed er Realkredit Danmark dækket ind med deres to fordringer på et samlet beløb på 352.109,10 kr., nemlig to tinglyste realkreditpantebreve som 1. og 2. prioritet.

Frem til årtusindeskiftet var ejendommen i Jernbanegade i mange år ramme for en manufaktur - og tæppeforretning, og frem til sommeren 2014 havde Kirkens Korshær i 13 år lejet forretningslokalerne som base for deres genbrugsbutik inden de flyttede ind i den lukkede tidligere Dagli’Brugsen på Bytorvet i Nørager.

Siden har forretningslokalerne rummet outlet butikken AGT Salg, men har inden tvangsauktion stået tom i længere tid. Det samme gælder lejemålene på første sal. Et arbejde med helt at fjerne baldakinen over butiksfacaden er her i år opgivet midtvejs af ægteparret bag den lukkede outlet butik.

Ifølge dokumenterne ved tvangsauktionen er den offentlige ejendomsværdi for Jernbanegade 8 per 1. oktober 2016 1.050.000, heraf er grundværdien 92.100 kr.

Grundarealet for ejendommen er 550 kvadratmeter og grunden på i alt 1036 kvadratmeter. Selve hjørnebygningen er opført i 1898.