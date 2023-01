By har sukket efter børnehave længe: Nu er der fundet en placering

SKØRPING:Det har ikke været let for byrådet i Rebild Kommune at blive enig om, hvor den længe efterspurgte nye børnehave i Skørping skulle ligge.

Men på seneste byrådsmøde blev der endelig truffet en beslutning, fremgår det af referatet.

Børnehaven skal ligge på Gammel Skørpingvej 124 i den nordlige ende af byen, hvor der de seneste år er blevet bygget mange nye boliger.

- Det har taget lang tid at få taget en belsutning. Man kan diskutere, om det har taget for lang tid, siger borgmester Jesper Greth (V) til TV2 Nord.

Nogle vil måske mene, det også har taget for lang tid, idet de eksisterende børnehaver i byen kæmper med pladsmangel. For at komme dén problemstilling til livs blev det i efteråret besluttet, at en gruppe af de ældste børn i børnehaverne skulle rykke tidligere ind i lokaler på Skørping Skole.

En beslutning, forældrene i Skørping langt fra tilfredse med.

Derfor håber borgmesteren nu, projektet vil skride hurtigt frem, så det igen bliver muligt at rumme alle børnehavebørn.

Efter planen skal den nye børnehave have plads til 55 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Det skulle dække behovet indtil 2035, og skulle det blive nødvendigt, kan børnehaven udvides, da den bliver placeret på et stort markareal.

Venstre, Konservative, Jeppe Ugilt og Leon Sebbelin stemte for placeringen, mens Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, SF og Enhedslisten stemte imod.