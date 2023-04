By til kamp efter mavepuster: - Vi har så meget at byde på

BLENSTRUP:Kampen er blevet udkæmpet utallige gange før - argumenterne har lignet hinanden næsten hver eneste gang.

Og udfaldet har stort set alle gange været det samme: Den lukningstruede skole lukkes.

Ikke desto mindre tager borgerne i Blenstrup nu alligevel kampen op, efter en analyse af skole- og dagtilbudsområdet i Rebild Kommune i sidste uge listede tre forskellige besparelsesscenarier, og i alle tre scenarier vil Blenstrup Skole stå til at forsvinde fra danmarkskortet.

Det viste sig tydeligt mandag eftermiddag, da tæt på 100 mennesker i alle aldre troppede op ved byens skole, børnehave og hal for at sende politikerne et klart signal om, at hele byen bakker op om det, de alle betegner som samlingspunktet.

I omegnen af 100 borgere i alle aldre var mandag eftemiddag troppet op på skolen for at vise deres opbakning til den kamp, der nu skal begynde for skolens overlevelse. Privatfoto: Hanne Bruun Førster

- Vi kan godt se på kommunens økonomi, at der skal ske nogle ændringer, og vi har stor respekt for det arbejde, vores politikere står overfor. Men vi ser det ikke som den bedste løsning at sende eleverne til andre og større skoler, og det håber vi at få overbevist politikerne om, siger Troels Astrup, der er med i arbejdsgruppen for bevarelsen af Blenstrup Skole.

Troels Alstrup og Charlotte Kragh-Pedersen er nogle af de borgere og forældre i Blenstrup, som ikke har tænkt sig at opgive byens folkeskole uden kamp - men mulighederne for at oprette en friskole er allerede ved at blive undersøgt. Foto: Martin Damgård

Både han og resten af arbejdsgruppen er enige om, at der ligger for stort et udviklingspotentiale i Blenstrup til bare at lukke byens næsten 100 år gamle folkeskole.

- Vi har nogle fantastiske rammer herude i Blenstrup, hvor skolen og børnehaven arbejder tæt sammen, men der er også god plads til til flere børn. Det må vi bare indrømme. Så vores forslag går på at flytte børnene den anden vej - fra de store skoler i Terndrup og Skørping, hvor der ikke er for god plads i forvejen, og her ude på de små skoler, hvor vi har så meget at byde på - et miljø med mere nærhed, høj faglighed og mindre klassekvotienter, siger Thomas Alstrup.

12 minutter til Aalborg Øst

Han bliver bakket op af Charlotte Kragh-Pedersen, der også er med i arbejdsgruppen, og som peger på et endnu større perspektiv.

- Vi er måske nok en lille landsby, men vi ligger kun 12 minutters kørsel fra rundkørslen ved det nye supersygehus og alt det, der vil følge med i det østlige Aalborg. Hvorfor er det, man ikke ser på området her som et udviklingsområde i stedet for noget, der skal afvikles, spørger Charlotte Kragh-Pedersen.

- Hvis vi gør det rigtigt, kan Blenstrup og omegn blive et aktiv og ikke bare et område med lave huspriser, fordi alting forsvinder herfra, tilføjer hun.

Blenstrup Skole Skolen blev opført på St. Brøndumvej i Blenstrup i 1959, men historien om skole i Blenstrup går tilbage til slutningen af 1800-tallet.

I 2017 blev Blenstrup Skole og byens børnehave fusioneret med børnehaver, SFO'er og skoler i Bælum og Terndrup under fællesnavnet Kilden.

I 2019 kunne Blenstrup Skole stolt markere, at der nu var 80 elever på skolen, efter den tidligere havde været i vanskeligheder og nede på 57 elever.

I dag har Blenstrup Skole 53 elever fordelt på 0. til 6. klasse - det giver Rebild Kommunes næstlaveste klassekvotient på 7,6 elever pr klasse.

Indskrivningsprocenten på Blenstrup Skole ligger på 80 procent. Kilde: Rebild Kommune VIS MERE

Det er ikke kun områdets børnefamilier, som aktivt har valgt Blenstrup og dens børneunivers til, der nu er på barrikaderne. Også lokalrådet, menighedsrådet, spejderforeningen, gymnastikforeningen og halbestyrelsen vil arbejde for at bevare skolen og børnehaven, som den er.

For alle frygter, at en lukning af skolen og en sammenlægning af børnehaven med den i Bælum vil påvirke alt andet i byen - at når først børnene forsvinder fra gadebilledet, vil alle de andre foreningsaktiviteter, som ellers blomstrer, også forsvinde.

Arbejdsgruppen i Blenstrup har siden efteråret deltaget i analysearbejdet og givet deres besyv med til forvaltningen - derfor var overraskelsen stor over hele linjen over, at skolen nu igen er lukningstruet. Foto: Martin Damgård

Og for hele byen er analysen fra Rebild Kommune noget af en mavepuster.

- Især fordi vi blev lovet i valgkampen i efteråret 2021, at der ville komme ro på nu. At det skulle være slut med at tale om lukning af Blenstrup Skole. For det er klart, at nogle vil fravælge skolen, når den igen og igen bliver nævnt i forbindelse med besparelser, og derfor ramte den her analyse temmelig hårdt, siger Charlotte Kragh-Pedersen.

- Vi har i arbejdsgruppen deltaget i analysearbejdet helt fra starten og givet forvaltningen og politikerne vores input og perspektiver. Så vi blev noget overraskede, da analysens resultater landede i sidste uge, tilføjer hun.

Indhentet af virkeligheden

At borgerne i Blenstrup - og for den sags skyld også Bælum, Øster Hornum og Haverslev, som også alle er nævnt som lukningstruede i analysen - er nervøse, møder stor forståelse hos politikerne i Rebild Kommunes Børne- og Familieudvalg.

Frustrationen er mærkbar hos forældre og bygruppe, som nu i måneder har været i dialog med kommune og analysefirma om skolen og dagtilbuddet i Blenstrup - men alligevel er begge dele i spil til lukning eller sammenlægning i ny analyse. Blenstrup 3. april 2023 Foto: Martin Damgård

Men det er alt for tidligt i processen at begynde at spå om udfald eller love noget som helst, siger Anna Oosterhof, (V), formand for Børne- og Familieudvalget.

- Jeg kan godt forstå frygten. Blenstrup Skole har jo også været nævnt ad flere omgange tidligere i forbindelse med besparelser, så det er helt naturligt, at borgerne igen bliver nervøse. Vi står i en proces nu, hvor vi skal tage nogle svære beslutninger og sikkert også indgå nogle hårde kompromiser. Men ingenting er besluttet endnu, siger Anna Oosterhof.

Hun anerkender, at borgerne i Blenstrup blev lovet ro under seneste valgkamp.

- Men vi er som politikere blevet indhentet af virkeligheden allerede. Vores økonomiske aftale med staten blev sidste år ringere end forventet på grund af krigen i Ukraine, og det betyder, at samtlige kommuner i landet er mere presset på økonomien, end vi havde forestillet os inden valget, forklarer Anna Oosterhof.

Også Peter G. Hansen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, føler med de lokalsamfund, der er blevet nævnt i analysen.

- Jeg håber, at vi i den her proces kan finde frem til nogle andre scenarier, sætte tingene sammen på nye måder, så vi når frem til nogle spiselige løsninger. Og som opposition har vi igen tænkt os at foreslå en skattestigning, som vi også gjorde det under budgetforhandlinger sidste år. Det kan måske åbne for nogle muligheder, vi ellers ikke har, siger Peter G. Hansen.

Analysen og dens indhold skal behandles politisk første gang den 12. april i Børne- og Familieudvalget. Lokalrådet i Blenstrup har inviteret samtlige byrådspolitikere til dialogmøde i byens hal 13. april.