By vil redde købmand

RAVNKILDE: Med mellem 120 og 130 fremmødte til borgermødet torsdag aften i Ravnkilde Forsamlingshus er der fortsat stor lokal opbakning til at sikre den fremtidige eksistens for byens kriseramte købmandsbutik.

Vært for borgermødet var den frivillige arbejdsgruppe, der siden det første borgermøde 10. oktober har arbejdet på at udarbejde en redningsplan for købmandsbutikken.

Den indebærer at der skal skaffes 450.000 kr., der skal dække købmandsparrets aktuelle gæld til Told & Skat grundet flere års efterslæb med hensyn til betaling af moms og skat.

Arbejdsgruppen præsenterede på borgermødet deres forslag til en økonomisk løsning for købmandsbutikken, nemlig et netværksbaseret borgerlån på beløbet. 53 af deltagerne gav et skriftligt forhåndstilsagn om at ville yde økonomisk hjælp for et samlet beløb på omkring 170.000 kr.