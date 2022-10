Byens nye kinderæg: Søer, vild lille bæk og lækker park

STØVRING:Søerne ligger midt i byen og er et yndet mål for motionister og folk på gåtur. Her kommer dagligt mange børn og unge til og fra skole og gymnasium.

Men slugten ned gennem Støvring er også en motorvej for regnvand, som skal væk fra byens villakvarterer. Vandet løb før ad Mastrup Bæk gennem de fire søer. Det er ikke godt for natur og miljø. Ved kraftig regn trækkes søernes grumsede vand og sedimenter med ud i Mastrup Bæk, som munder ud i Lindenborg Å.

Havørreder fra Lindenborg Å vil gerne den anden vej op i Mastrup Bæk for at gyde, men de har svært ved at finde vej gennem Mastrup Søerne, hvor de let bliver ofre for glubske gedder.

Indtil for nyligt var der masser af vand i søerne. Nu er de drænede og vokset til, men vand fra Mastrup Bæk kan stadig ses visse steder. Foto: Martél Andersen

Løsningen for Mastrup Søerne og den lille bæk er nærmest lidt af et kinderæg til godt 20 millioner kroner. Tre formål mødes i en højere enhed.

Projektet, som Rebild Kommune og vandselskabet Rebild Vand og Spildevand A/S gennemfører i fællesskab, skal både sikre bedre natur i Mastrup Bæk, tage hånd om situationer med kraftig regn og skabe en ny og attraktiv bypark til glæde for byens borgere.

Arbejdet er begyndt. Søerne er tømt for vand, og gravemaskiner vælter i disse uger rundt på jord og mudder.

- Vi forsøger at få det tekniske med regnvandsafledning til at gå op i en højere enhed med naturbeskyttelse og byens behov for en rekreativ park. Vi tror på, at vi slipper godt af sted med det siger, Jens Kristian Uhrenholt, biolog og projektleder ved Rebild Kommune.

For det første får Mastrup Bæk sit eget, snoede og mere naturlige forløb gennem dalen, så fisk og andet dyreliv kan bevæge sig frit op ad det viltre vandløb.

- Mastrup Bæk er et fantastisk vandløb, som vi skal passe på, siger Jens Kristian Uhrenholt.

Bremse på vandet

Men søerne kan man ikke undvære. Rebild Vand og Spildevand

A/S er under pres for at lave flere regnvandsbassiner, som kan forsinke vandet, når voldsom nedbør rammer.

- Vi har svært ved at finde plads til en masse bassiner i Støvring, og de vil nok heller ikke pynte, fortæller projektleder Michael Glerup Jørgensen.

Jens Kristian Uhrenholt (tv) fra kommunens tekniske forvaltning koordinerer med Michael Glerup Jørgensen fra Rebild Vand og Spidlevand A/S om arbejdet ved Mastrup Søerne. Foto: Martél Andersen

De to nye søer skal sætte farten ned på vandet, når det regner meget. Hidtil kunne der ved kraftig regn løbe måske 2500 liter vand i sekunder i Mastrup Bæk. Fremover sættes farten ned til en brøkdel.

Det bliver til gavn for bæk, Lindenborg Å og det Natura 2000 område, som åen løber igennem. Blandt andet fordi de nye regnvandssøer får en rensende effekt på vandet.

Stier, broer og læring

Regnvandsbassiner kan bygges som kedelige, firkantede damme. Sådan bliver det ikke i Mastrup-slugten.

- Mastrup Søerne er en bypark, og vi forsøger at arbejde med terrænet og give søerne et naturligt, organisk udseende, forklarer biolog Jens Kristian Uhrenholt.

Der skal flyttes store mængder jord for at skabe to nye regnvandssøer og et nyt, snoet forløb til Mastrup Bæk. Foto: Martél Andersen

Rebild Kommune har holdt borgermøder. Herfra kom input om, at mennesker gerne ville have søer og vand at kigge på. Derfor anlægges en tredje sø, som får rent vand fra kilder i området. Den sø bidrager også til natur og biodiversitet.

Mastrup Søerne For flere år siden lå et dambrug ved Mastrup Søerne. Hidtil har der været fire søer i slugten mellem Over Bækken og Mastrupvej. Mastrup Bæk løb igennem søerne, Fremover får bækken sit eget snoede forløb gennem slugten. Søerne erstattes af to nye regnvandssøer, som kan håndtere regnvand fra 112 hektar svarende til 21 procent af Støvring. Søerne bidrager til klimasikring af Støvring. Projekt Mastrup Søerne koster omkring 20 millioner kroner. Over halvdelen betales af Rebild Vand og Spildevand A/S og dækker de dele, som har med håndtering af regnvand at gøre. De resterende dele handler om natur og rekreative områder og finansieres af Rebild Kommune med et tilskud fra EU og staten på 1,4 millioner kroner. Under anlægsarbejdet laver arkæologer forundersøgelser. Der menes at være spor af en gammel vandmølle i området. Kilde: Rebild Kommune VIS MERE

Som i dag vil der også i fremtiden været stier og broer, så folk kan komme omkring.

- Stier og beplantning kommer dog først senere, når vi kan se det endelige landskab omkring søerne. Vi vil gerne give en varieret oplevelse, når man går gennem byparken, siger Jens Kristian Uhrenholt.

Byens skoler benytter Mastrup Søerne i undervisningen. Sådan skal det også være fremover. Der er planer om at bygge en læringszone, hvor elever kan komme tæt på natur, bæk og søer.

Arbejdet med de nye Mastrup Søer og bækken forventes færdigt i sommeren 2023.