Byråd splittet om ny omfartsvej: - modstandere mener anlæg skal vige for vigtigere ting

TERNDRUP:Selv om kommunalvalget først er programsat 16. november, så bød byrådsmødet tirsdag aften i Terndrup på adskillige valgtaleindlæg under behandling af flere af de i alt 28 åbne punkter på dagsordenen.

Et af de punkter, der som forventet skabte en længere og til tider intens debat blandt byrådsmedlemmerne var drøftelserne og beslutningen om valg af en alternativ linjeføring for Ny Nibevej syd for Støvring.

Efter 40 minutters debat endte en afstemning med, at 15 stemte for valget af den alternative linjeføring 3 samt en tilslutning af vejen mod nord til Vestre Primærvej.

Det var Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige samt Venstre minus Leif Nielsen og Anna Oosterhof, der begge ønskede en Ny Nibevej, men med en tilslutning til Juelstrupparken

Imod stemte derfor ni i skikkelse af Socialdemokratiet, Den Sociale Fælleslise samt de to medlemmer af Venstre.

Thøger Elmelund (A) havde meldt afbud til byrådsmødet.

To tilslutninger i spil i Støvring

Som gruppeformand for Venstre indledte Jesper Greth debatten ved at foreslå en tilslutning til Vester Primærvej frem for ved Juelstrupparken.

Den fremtidige øgede støj i villaområdet foreslog han kunne reduceres ved at nedsætte hastighedsgrænsen fra 80 til 60 kilometer.

Jeannette Sagan (K) roste de mange svar, kommunen har modagt fra borgere direkte berørt af vejprojektet og foreslog samtidigt ved valg af Vester Primærvej som tilslutning, at der blev etableret cykelsti langs vejen for at sikre de bløde trafikanter fremover i trafikken.

Socialdemokratisk modstand

Stod det til den socialdemokratiske gruppe på seks, så kan en trafiksikring af den nuværende Nibevej med cykelsti og sikker skolevej med etablering af en tunnel under vejen være en både bedre og billigere løsning.

- Uanset om der vælges linjeføring, 1, 2 , 3 eller 4, er vi på vej til at spolere et meget flot naturområde og ødelægge fremtiden for mange borgere i det sydlige Støvring samtidig med at der skal anvendes mindst 50-60 mio. for at realisere vejprojektet, pointerede Poul Erik Nørnberg (A) og tilføjede:

- For nuværende mangler der en daginstitution og snart en ny skole i Støvring, hvilket gør at vi i øjeblikket ikke har behov for Ny Nibevej, men bør vælge en langt billigere løsning med en trafiksikring.

Modsat Morten Lem (A) understregede Jeannette Sagan (K) nødvendigheden af at være til stede for at følge udviklingen i kommunen frem for at forsøge at bremse væksten lidt for at være på forkant med udviklingen.

Allan Busk udtrykte også modstand mod anlæg af Ny Nibevej.

- Det er jo helt vanvittigt at bruge 50-60 mio. ja måske helt op til 100 mio. på vejprojektet. Det vil jo betyde en økonomisk udsultning af Rebild Kommune, så derfor vil vi i Den Sociale Fællesliste ved kommunalvalget kæmpe for at vejen ikke bliver realiseret. For mig er det dybt deprimerende at opleve, hvordan omsorgen for børn, unge og ældre i Rebild Kommune ikke har første prioritet, hvilket punkt 139 senere på byrådets dagsorden om spareforslag for ældrecentre tydeligt viser, understregede han.

Vejanlæg del af budgetaftale

Tommy Degn gav Allan Busk ret, men troede ikke at en aflysning af Ny Nibevej vil løse problemet på de områder, der ifølge de to halter i øjeblikket.

- Vi har nemlig behov for at løse de trafikale problemer i Støvring, ja rundt i hele kommunen. Det løser en skattenedsættelse jo heller ikke, pointerede han nøgternt.

Rasmus Rask (A) påpegede også, at Rebild Kommune i øjeblikket halter bagefter både på børne-. skole- og ældreområdet.

Pia Britt Elberg (B) foreslog til partikollega borgmester Leon Sebbelins synlige overraskelse, at anlæg af Ny Nibevej kan indgå i planprioriteringen.

Det fik Gert Fischer (V) til at påpege, at anlæg af Ny Nibevej indgår i budgetforliget.

- Og Venstre ønsker ikke at springe fra budgetaftalen, understregede han.

Han kunne også som byrådspolitiker i snart 40 år i Støvring og Rebild Kommune fortælle, at vejprojektet syd for Støvring efterhånden har være behandlet politisk i efterhånden rigtig mange år.

- Nordjyllands Amt havde på et tidspunkt afsat midler til det i sit budget, men så blev amterne nedlagt og erstattet at regionerne ved kommunalreformen i 2007 oplyste han.

Gitte Bundgaard Andersen (D) bemærkede syrligt ved afslutningen på den langvarige debat om Ny Nibevej, at hun havde hørt mange valgtaler undervejs.

Efterfølgende var der afstemning om forvaltningens indstilling til valg af linjeføring for Ny Nibevej og dens tilslutning til enten Juelstrupparken eller Vester Primærvej.