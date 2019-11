Byråd uenige om boligbyggeri i grøn kile

STØVRING:Som forventet af flere byrådsmedlemmer gav en endelig godkendelse af plangrundlaget for det nye boligområde Haren i Støvring Ådale anledning til en længere debat i byrådssalen i Støvring torsdag aften.

For ikke alle byrådsmedlemmer synes det er en god ide at tillade at der med en forventet dispensation bygges inden for åbeskyttelseslinjen på 150 meter og dermed tæt på Mastrup Bæk, der løber igennem en grøn kile i den nordlige del af det planlagte boligområde.

Peter Hansen (S) indledte med at kritisere, at der gennem flere år er bygget både tæt og højt i Støvring by, hvor han selv har boet indtil for nylig. Han efterlyste derfor et højere ambitionsniveau i planlægningen, hvor han med Haren ikke syntes der var taget tilstrækkeligt hensyn til det grønne område.

- Jeg er derfor imod at reducere åbeskyttelselinjen fra 150 til blot 30 meter, pointerede han.

Som formand for teknik- og mljøudvalget påpegede Kim Edberg (DF), at plangrundlaget var enstemmigt godkendt i udvalget.

- Vi kan jo ikke alle af klimahensyn bo i hule træer, i stedet er der behov for plads til nyudstykninger. I øvrigt er der ikke grøn natur hele vejen langs Mastrup Bæk inden for åbeskyttlseslinjen, men i stedet også opdyrket landbrugsjord, bemærkede han.

Jeppe Ugilt (V) brød sig ikke om Peter Hansens efterlysning af et højere ambitionsniveau i lokalplanforslaget for Haren.

- Det er nemlig efter min mening et godt planforslag, tilføjede han.

Morten Lem (S) var af samme mening og påpegede også at dele af den grønne kile er landbrugsjord.

Jeannette Sagan (C) synes derimod at det er vigtigt at bevare naturen i området inklusiv det planlagt regnvandsbassin mod nord i det planlagte boligområde.

Borgmester Leon Sebbelin (B) bemærkede til debatten, at det kun er visse steder, der vil blive bygget huse 30 meter fra Mastrup Bæk. Det vil i stedet variere fra 30 til 75 meter.

For godkendelse som indstillet af ØK stemte 17: V, RV, Soc. Fælleliste, Morten Lem og Kim Edberg.

Imod stemte 8: K, Poul Erik Nørnberg, Peter Hansen, Thøger Elmelund, Allan Jæger og Tommy Degn.

Modsat de øvrige, der var imod den korte byggeafstand til Mastrup Bæk, stemte de tre medlemmer af De Konservative imod, fordi de ikke ønsker udstykket byggegrunde mod nord, hvor et planlagt regnvandsbassin er indtegnet i lokalplanforslaget.