Byrådsgruppe fra nedlagt liste splittes for alle vinde

REBILD:Rasmus Rask bliver socialdemokrat. Maybritt Toft Pedersen fortsætter - indtil videre - som løsgænger på linje med Allan Busk. Og Lars Hørsman kommer efter alle solemærker at dømme til at repræsentere et venstrefløjsparti, som ikke i øjeblikket har sæde i Rebild Byråd.

Det er den aktuelle status, efter at Den Sociale Fællesliste i Rebild mandag aften valgte at nedlægge sig selv i forbindelse med generalforsamlingen, som blev holdt på Kulturstationen i Skørping.

Når Lars Hørsman endnu ikke skråsikkert kan melde ud, hvor han fortsætter sin lokalpolitiske karriere, skyldes det, at han fortsat afventer en endelig tilbagemelding fra hovedbestyrelsen i dét parti, han i fremtiden har tænkt sig at repræsentere i byrådsarbejdet.

- På den måde er min situation anderledes end Rasmus Rasks.

- I hans tilfælde har det været tilstrækkeligt, at den socialdemokratiske byrådsgruppe har sagt god for partiskiftet. Mit skifte skal derimod først godkendes af partiorganisationen på landsplan, og dét når tilsyneladende først at falde på plads efter byrådsmødet onsdag aften.

- Et realistisk bud er, at det vil kunne træde i kraft pr. 1. marts, vurderer Lars Hørsman, som i hele den Sociale Fælleslistes godt seks-årige levetid har kørt tæt parløb sammen med listens ubestridte frontfigur Allan Busk.

Læreruddannede Lars Hørsman ønsker ikke direkte at sætte navn på dét parti, han har i tankerne, men han vil godt afsløre, at han i sin tid meldte sig ud af selvsamme parti i protest mod Thorning-regeringens behandling af folkeskolelærerne, og at han i øvrigt i bund og grund er ”mere rød end grøn” og primært brænder for socialpolitikken og børn og unge-politikken.

Med de ledetråde in mente kræver det vist ikke den helt store politiske skarpsindighed at gætte, at der er tale om et parti, som tidligere har haft plads i Rebild Byråd gennem en årrække, men som ved sidste valg ikke opnåede stemmer nok til at komme ind.

Måske blandt andet fordi partiet stillede med en helt ny spidskandidat.

En stærk ressource