Carpark North gav koncert under jorden

SKØRPING: Det er ikke tit, at rockmusik bliver spillet under jorden. Men det var rent faktisk, hvad der skete i Skørping natten til onsdag, hvor omkring 300 nordjyder trodsede deres faste sengetid og mødte op foran Thingbæk Kalkminer.

Foto: Nicolas Cho Meier

Da klokken nåede midnat stod Carpark North klar på scenen til at sætte svingninger igennem de gamle tunneler og statuer med en omgang gratis midnatsrock.

Og der var rift om pladserne til koncerten. 350 heldige rockgæster blev lukket ind og var med til at skyde turbo-turnéen i gang med Carpark Norths hits "Save me from myself" "Human" og "Burn it".

Foto: Nicolas Cho Meier

Selvom bandet har stået på mange scener i ind og udland, var aftenens koncert alligevel noget særligt.

På kun 24 timer giver bandet frem til onsdag aften i samarbejde med Royal Beer otte koncerter rundt i hele landet og på en række utraditionelle scener. Undervejs gæster bandet for eksempel en nedlagt skole, en campingplads og en maskinhal. Oplev og de syv andre danske byer er udvalgt, fordi de ikke har lagt scene til en rockkoncert i et år.

Foto: Nicolas Cho Meier

Også upcoming-bandet Odense-bandet Walking Rumor havde taget turen til Nordjylland for at give publikum en smag på genren new metal.

Foto: Nicolas Cho Meier

Den hurtige danmarksturné er en del af Royal Beers Tak Rock kampagne. Allerede to timer efter koncerten i Oplev stod Carpark North klar til at give næste koncert på en foderstation i Vestjylland. Bandets lynturné løber frem til onsdag klokken 22, hvor den sidste koncert spilles på Lolland.

Foto: Nicolas Cho Meier