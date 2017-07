Carpark North giver gratis midnatskoncert

REBILD: Onsdag 16. august har flagermusene i Thingbæk Kalkminer udsigt til noget af et lydchok. Nemlig når rockbandet Carpark North giver gratis koncert i kalkminerne i det himmerlandske.

Koncerten i Thingbæk Kalkminer indgår som en del af "verdenshistoriens hurtigste danmarksturné", som er blevet til i et samarbejde mellem Royal Beer og Carpark North.

I løbet af blot 24 timer skal Carpark North spille otte livekoncerter rundt i landet.

- Vi får en travl dag på kontoret, griner forsanger Lau Højen og fortsætter:

- Men vi er klar, og vi glæder os helt vildt til at komme rundt i landet og give folk en anderledes koncertoplevelse.

Ideen med "verdenshistoriens hurtigste danmarksturné er også at præsentere rock i de egne af landet, der endnu ikke har lagt scene til en rockkoncert i 2017.

- Danmarkskortet bugner med festivaler og koncerter, men vi har fundet otte steder i landet, hvor der ikke har været en rockkoncert inden for en radius af 10-20 kilometer.

- Musik, og især live-koncerter, kan skabe en helt speciel stemning og er med til at give os nogle oplevelser, som vi altid vil huske. Derfor bør alle have muligheden for at opleve en fed live-koncert i det område, de bor i, forklarer marketingchef i Royal Beer, Kirsten Lahn Hansen.

I Carpark North glæder de sig over at være en del af initiativet.

- Og vi kan kun opfordre folk til at komme ud og holde en fest med os 16. august, appellerer Lau Højen.

Koncerten i Thingbæk Kalkminer går i gang ved midnatstid, og der vil være et opvarmningsband på scenen, inden Carpark North går på, så publikum opfordres til at dukke op i god tid.

Udover koncerten i kalkminerne ved Oplev byder "verdenshistoriens hurtigste danmarksturné" 16. august også på koncerter i Kragelund, Niløse, Borris, Husby, Vodder, Errindlev og Falkerslev.