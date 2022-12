Julebelysning: Charlotte måtte tage hård beslutning efter shitstorm

ØSTER HORNUM: Bølgerne gik pludselig ualmindeligt højt i Øster Hornums facebookgruppe i sidste uge, efter det kom frem, at der for første gang i 20 år ikke ville være fælles julelys i byen.

Faktisk blev tonen så hård mod de frivillige, der havde taget beslutningen om at droppe julelysene på grund af energikrisen, at byens borgerforening måtte indkalde til et ekstraordinært møde.

Det fortalte formand for borgerforeningen, Charlotte Eilbark, til Nordjyske.

- Jeg er mega ærgerlig over den her debat, især fordi den har ramt nogle frivillige, som i mange år har lagt så meget arbejde i at gøre noget godt for Øster Hornum, sagde hun i den forbindelse.

Torsdag aften løb mødet så af stablen - og der blev taget en endelig beslutning, som borgerne i Øster Hornum fredag eftermiddag kunne læse om på Facebook:

- På bestyrelsesmødet d. 1. december 2022 har Borgerforeningens bestyrelse drøftet situationen vedr. julebelysningen. Vi er helt bevidste om, at vi ikke kan gøre alle tilfredse. Uanset hvilken beslutning vi tog, så vil der være nogen der er kritiske overfor beslutningen.

- Med udgangspunkt i, at vi nærmer os anden søndag i advent, og at myndighederne henstiller til at reducere energiforbruget i den nuværende energikrise, har bestyrelsen besluttet, at der ikke sættes julebelysning op i år, skrev Charlotte Eilbark.

En helt anden tone

Man kunne måske have foranlediges til at tro, at det ville gøre formanden for borgerforeningen nervøs at skulle melde dén beslutning ud efter den heftige debat, der var gået forud,

Men det var faktisk ikke tilfældet.

- Det var jo lidt pest eller kolera. Vi vidste godt, at vi ikke kunne gøre alle glade i den her sag, men jeg var egentlig ikke nervøs. Til gengæld har det været rigtig dejligt at se, hvordan folk har taget imod vores beslutning, siger Charlotte Eilbark til Nordjyske.

Især på Facebook er der sket en drastisk ændring, kan hun mærke. Hendes opslag har fået 168 likes, og i kommentarsporet er der ingen negativitet at finde. Derimod bakker samtlige brugere i sporet op om borgerforeningen - og der bliver sendt mange pæne efter ord i retning af de frivillige.

- Det har været en superfin reaktion, vi har fået. Det er jo en helt anden tone nu. Og det kunne jeg også mærke, da vi holdt julemarked i går, søndag. Vi har som bestyrelse simpelthen fået så mange positive tilkendegivelser oven på det her, siger Charlotte Eilbark.

Som relativt ny formand for byens borgerforening er hun nu blevet opmærksom på, at nogle beslutninger fra borgerforeningens underudvalg skal omkring bestyrelsen for at blive vendt. Ikke mindst af hensyn til de frivillige og for at undgå flere shitstorme på de sociale medier.

Selv om Øster Hornums borgerforening altså ikke i år kunne forsvare at bruge strøm på julelys, mens der skal spares på el og varme alle mulige andre steder, er der dog lidt godt nyt til alle byens julelys-fans:

- Vi kan love, at der vil være julebelysning næste år, hvis situationen tillader dette, stod der som afslutning i Charlotte Eilbarks opslag på Facebook.