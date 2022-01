Christoffer venter stadig på sit kørekort - Venstre kræver handling fra minister

STØVRING:Christoffer Jacobsen fra Støvring venter stadig på at kunne få lov til at generhverve sit kørekort, selvom han har udstået sin straf for den færdselsforseelse, han begik.

Nu er det ved at være nok, mener Venstre, der vil kalde transportministeren i samråd, hvis der ikke sker noget i løbet af denne uge.

Nordjyske fortalte i december historien om Christoffer Jacobsen, der fik frakendt sit kørekort i seks måneder for for tæt kørsel, men som alligevel ikke havde mulighed for at få kørekortet tilbage, efter han 11. december havde udstået sin straf.

Årsagen var lang sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen, der skal godkende ansøgninger om at generhverve kørekortet. Og uden den godkendelse kan Christoffer - og andre i samme situation - ikke engang gå i gang med at tage køreundervisning og få kørekortet tilbage.

Christoffer havde ellers forsøgt at være ude i god tid, og sendte allerede ansøgning afsted til Færdselsstyrelsen i september, så den kunne nå at blive behandlet i tide inden 11. december.

Men han hørte intet fra styrelsen - og det har han stadig ikke.

- Der er ikke sket noget som helst. Jeg har forsøgt at ringe til dem flere gang, med de kan ikke sige noget, siger Christoffer Jacobsen.

- Jeg er efterhånden stoppet med at tænke over, hvornår jeg mon får kørekortet tilbage, tilføjer han.

Tiden uden kørekort har være vanskelig for Christoffer, der arbejder i et it-firma, hvor en stor del af hans jobbet består i at besøge kunder. Siden han fik frakendt kørekortet har han derfor lavet forskellige aftaler om et lift og levet på arbejdspladsen forståelse.

Nu er seks måneder uden kørekort indtil videre blevet til otte måneder. Det har gjort ham vred og frustreret, og han føler, at han får forlænget sin straf urimeligt.

- Det er dybt rystende. Jeg bliver nedtrykt af det Det er uretfærdigt, siger Christoffer Jacobsen.

Styrelse: Der kan gå år før problem er løst

I december oplyste Færdselsstyrelsen i et skriftligt svar til Nordjyske, at den ekstraordinære lange sagsbehandlingstid skyldes, at opgaven med at behandle ansøgninger blev overdraget til styrelsen fra politiet 1. oktober 2021.

Nordjyske har igen spurgt Færdselsstyrelsen, om det så er normalt, at ventetiden er lige så lang som Christoffers.

I en mail svarer styrelsen:

"Sagsbehandlingstiden afhænger af mange forskellige faktorer, og vi udtaler os ikke om konkrete personsager. Det er derfor svært at sige generelt, hvorvidt 5 måneders sagsbehandling er normalt, da det afhænger af sagens kompleksitet. Vi er dog meget bevidste om, at vi i øjeblikket har længere sagsbehandlingstider. De enkelte sager behandles derfor efter, hvornår de er ankommet til Færdselsstyrelsen. Det sker for at minimere ventetiden for den enkelte borger, når styrelsen behandler deres sag."

Ifølge Færdselsstyrelsen kommer der dog til at gå et stykke tid, inden problemet med lange sagsbehandlingstider er løst:

"Det er styrelsens estimat, at der godt kan gå op til 1-2 år, før alle problemerne forårsaget af ressortoverdragelsen vil være helt væk, men vi forsøger at sikre, at situationen vil være normaliseret tidligere."

Vil kalde minister i samråd

Så lang tid har Venstres transportordfører dog ikke tænkt sig at vente.

- Så sent som i sidste uge skrev jeg til ministeren, efter jeg blev gjort bekendt med en ny sag som ligner Christoffers. Jeg mener, ministeren må træde i karakter og udstede en ordre til styrelsen, så problemet kan løses, siger Kristian Pihl Lorentzen (V).

- Og hvis ikke der sker fremdrift i denne uge, så må vi indkalde ministeren til samråd. Hjælper det? Ja, det gør i hvert fald, at der kommer mere fokus på det, tilføjer han.

Transportordføreren fremhæver, at der på et tidspunkt var lige så store problemer med ventetid til almindelige køreprøver, men at det problem nu er ved at være løst.

Og der skal gøres noget af det samme i sagerne om generhvervelse af kørekort, mener han.

- Christoffer er jo desværre ikke den eneste, der er kommet i klemme. De lange sagsbehandlingstider er helt urimelige, og vi kan ikke være det bekendt, siger Kristian Pihl Lorentzen (V) og tilføjer:

- Udover, at det er utrolig dårlig service, så er det også ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt helt uacceptabelt. For det er jo dobbelt straf.

Transportminister: Tiltag er på vej

Transportminister Benny Engelbrecht (S) skriver i et skriftligt svar til Nordjyske, at han er bekendt med problemstillingen, og at han har forståelse for, at den lange sagsbehandlingstid er frustrerende. Men der er allerede ved at blive taget hånd om problemet, oplyser han:

"Jeg ved, at Færdselsstyrelsen er meget opmærksomme på problemstillingen og er i gang med at iværksætte flere konkrete tiltag, der skal forbedre den service, der ydes over for borgerne på dette område, samt nedbringe sagsbehandlingstiderne. Jeg afventer at modtage en nærmere redegørelse for disse tiltag fra Færdselsstyrelsen", lyder det fra Benny Engelbrecht (S)

Transportministeren gør samtidig opmærksom på, at partierne bag politiaftalen var klar over, at det ville tage tid for Færdselsstyrelsen, når de skulle overtage kørekortområdet:

"Partierne bag politiaftalen var enige om, at Færdselsstyrelsen skulle overtage hele kørekortområdet - og alle var også taget i ed på, at det er en opgave med så mange udfordringer, at det vil tage tid. Desværre var Venstre som det eneste parti ikke med i aftalen, og det havde været bedre, hvis de mange gode ideer og forslag var blevet bragt ind i forhandlingerne - især på så stort og vigtigt et område, hvor vi ellers har tradition for at have de store partier med", skriver Benny Engelbrecht (S)