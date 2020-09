Corona afliver det meste af Klima Rebilds program

REBILD:Aflyst - aflyst - aflyst, årets 7. udgave af Klima Rebild har i år i den grad været ramt af uheld, som arrangørerne slet ingen indflydelse har haft på.

I første omgang betød udbruddet af corona epidemien i Danmark og statsministerens nedlukning af store dele af det danske samfund i marts på et pressemøde 11. marts, at Klima Rebild 2020 i uge 13 og 14 blev aflyst og udsat til senere.

- Så kom borgmester Leon Sebbelin onsdag 16. september i en pressemeddelelse med en anbefaling om ikke at afholde store arrangementer, og statsministeren fredag 18. september om opfordring til begrænset samvær i forbindelse med en opblussen af corona epidemien. Det var trods en forståelse for situationen alligevel en hård melding at få at måtte aflyse en klimaåbning to gange på et år. For udmeldingen betød at vi i al hast måtte aflyse det store åbningsarrangement for Klima Rebild dagen efter på Støvring Kraftvarmeværk, påpeger Mette Kann-Christiansen som kommunal tovholder for Klima Rebild 2020.

Hun påpeger samtidigt, at denne aflysning desværre også betød masser af spildt forberedende arbejde for de mange involverede frivillige og kraftvarmeværket selv.

- Det er virkeligt synd for dem med al deres spildte arbejde, bemærker hun.

Aflysning på aflysning siden

Åbningsarrangementet for Klima Rebild 2020 19. september var blot en af mange, der siden er blevet aflyst.

- Reelt er størsteparten af de planlagte mange forskellige arrangementer nu blevet aflyst af de ansvarlige arrangører, og hele tiden får jeg fortsat meldinger om nye aflysninger. Af samme grund vil jeg opfordre interesserede deltagere til at holde sig løbende orienteret på hjemmesiden for Klima Rebild eller på vores facebook side, pointerer hun.

Videoklip og fotos på facebook

Styregruppen for Klima Rebild har ifølge Mette Kann-Christiansen netop været samlet for at drøfte den aktuel situation med de mange aflysninger.

- For blandt andet at råde lidt bod på det har vi opfordret arrangørerne af de aflyste arrangementer, der har en oplagt mulighed for det, til at tage nogle fotos og videoklip af deres besøgstilbud og lægge dem ind på vores facebook side. Det gælder blandt andet Himmerlandsbyen i Aarestrup, der vil lave videoklip af både deres økosamfund og deres fælleshave, der også anvendes til skoleundervisning, fortæller hun.

Måske andet tidspunkt i 2021?

Styregruppen er også allerede i gang med forberedelserne til Klima Rebild 2021, herunder om der kan tages nogle forholdsregler i forhold til en fortsat corona situation.

- Det kunne eksempelvis være at lægge ugerne på et senere tidspunkt, hvor det om sommeren vil være lettere at lave aktiviteterne udenfor. Såfremt der arbejdes videre med flytning af Klima Rebilds afholdelse næste år, vil vi tage en snak med de frivillige, skoler og gymnasier for at høre deres holdning til en kalenderændring i 2021, forklarer Mette Kann-Christiansen, der selv er debutant som kommunal tovholder for det store arrangement.