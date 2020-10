Covid-19 udbrud lukker vuggestue

STØVRING:Mandag blev en ansat i vuggestuen i Børnehuset Klepholm konstateret smittet med covid-19.

Kriseberedskabet i Center Børn og Unge i Rebild Kommune var derfor inde at vurdere, hvem den pågældende medarbejder havde været i kontakt med i vuggestuen fredag 16. oktober.

En gruppe på 18 børn og seks medarbejdere blev efterfølgende derfor hjemsendt til isolation og testning for covid-19, og alle forældre til børn i institutionen blev via BørneIntra orienteret om den aktuelle situation.

Vuggestuen nu helt lukket

Torsdag blev en af de hjemsendte ansatte også testet positiv, og Rebild Kommune har som konsekvens valgt at sende de øvrige medarbejdere og børn i vuggestuen hjem til testning og dermed lukke vuggestuen med de 40 børn og 12 ansatte helt midlertidigt.

- Både børn og ansatte skal nu lade sig teste første gang søndag for at følge Sundhedsstyrelsens vejledning om et forløb på fire dage. Nummer to test skal ske tirsdag, men er den første test negativ og de fortsat er symptomfri, må vuggestuebørnene og ansatte godt vende tilbage til vuggestuen. Dog først når der er et tilstrækkeligt personale tilbage til at passe vuggestuebørnene, forklarer dagtilbudsleder i Rebild Kommune Mona Christenen.

Hun forventer at de første børn og ansatte allerede får svar på deres test i løbet af seks til 12 timer søndag, og alle øvrige har fået den senest i løbet af mandagen.

- Men det er selvfølgelig en helt ny situation for os, som vi ikke har prøvet tidligere. I øvrigt oplever vi en fuld forståelse fra forældrenes side til baggrunden til den midlertidige lukning, og jeg har opfattelsen af at mange forældre og søskende nu også benytter anledningen til selv at blive testet for covid-19, påpeger hun.

Børnehavebørn ikke berørt

Børnehuset Klepholm blev midt i juni indviet og åbnet i al stilhed grundet corona situationen.

Ud over de 40 vuggestuebørn rummer børnehuset også 80 børnehavebøn.

- De er dog ikke berørt af den aktuelle situation, fordi de siden åbningen har været skarpt adskilt i bygningen, og det samme gælder ude på legepladserne, understreger dagtilbudsleder Mona Christensen.