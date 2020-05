Cykler stjålet fra tom efterskole i Haverslev

Medforstander Søren Troelsen i det lille containerrum, hvorfra han mener tyvene er klatret oven på containerne og gennem det åbne loftsrum ind til cykelskuret i samme bygning. Siden tyveriet af cyklerne har idrætsefterskolens pedel monteret loftsplader i containerrummet for at hindre tyve i at benytte loftsrummet som adgangvej fremover.