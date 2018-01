Dagplejemor får Handicapprisen 2017

STØVRING: Med en måneds forsinkelse kunne borgmester Leon Sebbelin torsdag aften som optakt til byrådsmødet på rådhuset i Støvring overrække Handicapprisen 2017 til årets prismodtagere.

Modtager af den fornemme hæder var Pia Bonde Larsen, dagplejemor gennem 24 år i Nørager.

Hun var indstillet til prisen af Kalle og Henriette Korneliussen, hvis handicappede 20 måneder gamle datter Victoria er en af hendes dagplejebørn.

Forældrene var sammen med Victorias seks-årige storebror Waldemar også selv til stede ved prisoverrækkelsen, som foregik i rådhusets kantine i overværelse af både familie og venner, kommunalt ansatte samt størsteparten af byrådets medlemmer.

Stor ros for omsorg for datter

Forældreparrets indstilling af Pia Bonde Larsen som værdig kandidat til handicapprisen var masser af ros for hendes kærlige omsorg for deres datter og hendes udvikling som handicappet.

I overskriften på indstillingen kaldte de hende ligefrem verdens dejligste dagplejemor.

Borgmester Leon Sebbelin læste i sin hyldesttale flere passager op fra indstillingen til de omkring godt 50 deltagere i prisoverrækkelsen.

"Hun er en stjerne! Da tiden kom hvor Victoria skulle starte i et pasningstilbud, var der mange tanker. Vi ønskede at tilbyde hende det bedste, og det fandt vi hos Pia Bonde Larsen. Hendes træning har gjort at vores datter på nu 20 måneder er tæt på at kunne gå på egne ben," lød det blandt andet fra borgmesterens oplæsning fra forældrenes indstilling, der udløste spontane klapsalver i kantinen.

Ud over en kæmpe check modtog Pia Bonde Larsen også et stykke glaskunst.