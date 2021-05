Dannie Druehyld - Danmarks eneste heks - er død

GRAVLEV:Dannie Druehyld - Nordjyllands og Danmarks eneste heks - er død. Hun blev 74 år gammel og døde efter længere tids sygdom. Det skriver Politiken.

Hun flyttede til Nordjylland i 1977, efter at være vokset op på Amager og senere have boet på Fyn, og det var i Gravlev, at hun blev boende og fandt basen for resten af sit liv i Rold Skov.

Dannie Druehyld skrev bogen "Heksens håndbog", der udkom i 1987 og blev genudgivet af Politikens Forlag sidste år. Også bogen "Naturkosmetik" sprang fra hendes hænder.

Hendes sidste år var hun påvirket af livet med kræftsygdommen gist, der krævede konstante livforlængende behandlinger, men det var et vilkår, Dannie Druehyld tog på sig.

- Den dag jeg fik at vide, at jeg skulle leve med uhelbredelig kræft og have livsforlængende medicin resten af mit liv, kørte jeg forbi en færdselsulykke på motorvejen ude ved Svenstrup. To var blevet dræbt, og det sætter jo tingene i perspektiv, sagde Dannie Druehyld til NORDJYSKEs journalist Helle Madsen i dette interview, da hun fyldte 70.

Dannie Druehyld efterlader sig en datter og et barnebarn.