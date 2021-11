Del af glasbutik må vige for etagebyggeri: Rives ned for at give plads til nybyggeri

STØVRING:Tre et halvt år efter at HK Glas åbnede sit nye domicil indrettet i det tidligere bageri i Jernbanegade 25 i Støvring er butikken nu blevet lukket her i november.

I stedet har butikslokalerne nu fået ny funktion som covid-19 testcenter med Falck som lejer.

Covid-19 testcentret i den tidligere bagerbutik og senest glasbutik i Jernbanegade 25 har åbent alle ugens syv dage fra klokken 8 til 20. Foto: Torben Hansen

- Hvor lang tid behovet for testcentret vil vare er svært at sige. Tidligere delte HK Glas butikslokalet med Skønne Hjem butikken, der dog lukkede ved udbruddet af corona epidemien, fortæller Line Pedersen, der driver HK Glas.

Det er en kombineret gave- og glarmesterbutik samt ramme for hendes kurser i glaskunst.

- Kurserne kan jeg fremover nemt arrangere privat ude hos kursisterne, og en stor del af glasarbejdet foregår jo ude hos kunderne, påpeger hun.

Værkstedsfløj skal rives ned

Hendes bror Tommy Pedersen er ejer af den tidligere bagerbygning på hjørnet af Jernbanegade og Doktorvænget.

Han har længe arbejdet med planer om nybyggeri på adressen, nemlig ved opførelse af etagebyggeri på adressen.

- Oprindeligt var det planen at opføre to særskilte etagebygninger ved at rive hele hjørnebygningen ned, men grundet særlige indtrufne omstændigheder bliver bygningsdelen ud mod Jernbanegade bevaret, mens værkstedsfløjen ud mod Doktorvænget nu skal rives ned for at give plads til opførelse af en enkelt bygning i tre etager, forklarer Tommy Pedersen og tilføjer:

- Der har netop været nabohøring om byggeprojektet, hvor der ingen bemærkninger var.

Værkstedsfløjen i tilknytning til HK Glas på Doktorvænget rives efter planen ned for at give plads til opførelse af lejeboliger i tre etager. Foto: Lars Pauli

Stueetagen og første sal i det nye byggeri kommer til at rumme tre lejligheder på hver omkring 90 kvadratmeter, mens anden sal får to lejligheder af samme størrelse samt indrettes med en fælles tagterrasse.

- Det er arkitektfirmaet No. 57 i Nibe, der har tegnet etagebyggeriet, og efter planen går byggeriet i gang til foråret og de otte lejeboliger vil stå klar omkring et år senere. Butikslokalet på 200 kvadratmeter i den rødbrune tidligere bagerbygning skal nu udlejes, mens der på første sal er en lejebolig. Hvornår der kommer en ny lejer af butikslokalet er svært at sige i øjeblikket, da Falck siden begyndelsen af november har lejet det for en måned ad gangen som ramme for et covid-19 testcenter, påpeger Tommy Pedersen.