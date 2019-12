Demensramte og pårørende i Rebild får nu tilbud om frikvarter

REBILD:Efter en stiftende generalforsamling forleden i kultur- og medborgerhuset Kig Ind i Nørager er den nye forening ”Frikvarter for demensramte og deres pårørende i Rebild Kommune” nu en realitet.

- Der mødte omkring 20 interesserede deltagere op til den stiftende generalforsamling, og selv om man som medinitiativtager altid kan ønske sig endnu flere, så er antallet nok hvad man kan forvente med en helt ny forening, påpeger Anna Kristensen, der er bestyrelsesmedlem i Alzheimerforeningen i Nordjylland.

Hun står bag initiativet til stiftelsen af den nye forening sammen med både Røde kors, Ældre Sagen, Rebild Provsti og Rebild Kommune.

Formålet med foreningen er at frivillige her skal hjælpe pårørende til demensramte ved at træde til med hjælp, så de pårørende i dagligdagen ind imellem kan komme hjemmefra på en ordentlig måde.

Det kan være for at dyrke eventuelle fritidsinteresser, klare indkøb og lægebesøg samt lignende ting og på den måde få et tiltrængt frirum i dagligdagen i den til tider svære rolle som nært pårørende, mens en frivillig imens er hjemme hos den demensramte.

På den stiftende generalforsamling blev der valgt en fem mand stor bestyrelse.

- Jeg blev selv valgt som formand, og provst Holger Lyngberg som næstformand. Inger Bøytler som kasserer og John Moesgaard Hansen fra Røde Kors’ vågetjeneste som sekretær. Sidste menige medlem er Gunver Folmand, der er formand for lokalafdelingen af Alzheimerforeningen, forklarer Anna Kristensen.

Uddannelse af flere frivillige

Inden den stiftende generalforsamling har to erfarne frivillige i skikkelse af John Moesgaard Hansen og Inger Bøytler allerede meldt sig som koordinatorer for de frivillige.

- På den stiftende generalforsamling var der allerede et par andre, der meldte sig som frivillige. Vores opgave bliver nu at få dem og flere andre uddannet til opgaven med hjemmebesøg hos demensramte familier for på den måde at skabe et frirum for de pårørende. Det er jo ikke en opgave, man lige kommer ind fra gaden og udfører. Derfor vil interesserede frivillige først blive interviewet af en koordinator og en demenssygeplejerske for på den måde at blive uddannet til at kunne tackle en demensramt, påpeger Anna Kristensen.

Budskabet ud via Facebook

En anden vigtig opgave for den nye forening bliver ifølge formanden nu at få udbredt budskabet om det nye tilbud om hjælp til demensramte familier samt at finde flere personer, der kunnetænke sig at løse opgaven som frivillig.

- I første omgang vil det efter planen ske via sideopslag på Facebook her efter nytår, tilføjer Anna Kristensen.