Den Kongelige Sommerballet til Rebild

REBILD: Den Kongelige Ballets sommerturné kommer – som eneste sted i Nordjylland – til Rebild Bakker. Det sker den 12. juni.

Sommerturneen er i år den største nogensinde med i alt ti stop, hvor publikum gratis kan få en forsmag på den kommende sæsons forestillinger.

Jeg kan ikke forestille mig en mere eventyrlig ramme for Den Kongelige Ballets forestilling Leon Sebbelin, borgmester, Rebild Kommune

Rebild-borgmester Leon Sebbelin glæder sig:

- Vi hilser balletten velkommen tilbage. Sidst vi havde besøg var i 2012. Jeg kan ikke forestille mig en mere eventyrlig ramme for Den Kongelige Ballets forestilling, og jeg er sikker på, at netop Rebild Bakker også vil lokke folk til, som ikke i forvejen er passionerede balletelskere. At forestillingen i Rebild så er den eneste i Nordjylland, vil garanteret også lokke et stort publikum til, udtaler borgmesteren i en pressemeddelelse.

Scenen bygges op i Gryden, hvor Rebildfesten holdes hvert år 4. juli.

Ud over Rebild Bakker gæster Den Kongelige Sommerballet følgende steder i år:

Ofelia Plads i København, Byparken i Korsør, Krappes Grønne Ring i Kjellerup, HEART i Herning, Sønderborg Slot, Anlægget i Billund, Kongens Have i Odense, Fredensborg Slotshave, Torvet i Præstø.

I tilfælde af regnvejr aflyser Balletten først i sidste øjeblik inden forestillingens start.