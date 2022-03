Den nye doktor klar i døren: - Åbent hus arrangement 1. april

HAVERSLEV:Speciallæge Bettina Meakin vil gerne takke for den overvældende modtagelse, hun har fået i Lægeklinikken Rebild Syd i Haverslev.

I den forbindelse inviterer hun til Åbent Hus fredag, den 1. april 2022, kl. 14.00-17.00, hvor hun vil være vært ved et let traktement i Medborgerhuset på Søndergade.

Når dette er indtaget, vil gæsterne have mulighed for at gå ned og se den nye lægeklinik på Dahlsensvej.

Da coronaen stadig er over os, vil der blive udvist de nødvendige hensyn, og man vil derfor blive sendt videre i små hold til den nye lægeklinik på Dahlsensvej.

Lægeklinikken er nyindrettet bl.a. med flere konsultationsrum, hyggeligt venteværelse med mulighed for at nyde en kop kaffe eller te, mens man venter.

Turbulent start med corona

Lægen startede op 1. marts 2022 og har således været i gang i næsten en måned.

Det var ifølge Bettina Meakin en lidt turbulent opstart, da både hun som læge og sygeplejersken begge blev ramt af corona.

Ved hjælp fra anden side gik starten godt, og de er nu i fuldt sving med at servicere de mange patienter, der har valgt at støtte op om etableringen af en lægeklinik i Haverslev.

Det lokale arbejde med at få en læge til Haverslev området har stået på igennem de seneste mange år, efter at der ikke har været en praktiserende læge i Haverslev de sidste 5 år.

Planer om nyt sundhedshus

Speciallæge Bettina Meakins mere langsigtede plan er, at der bliver mulighed for etablering af et Sundhedshus i nybyggeri på Strandvejen, hvor der udover læger vil blive tilknyttet andre faggrupper i samme hus for derigennem at få et optimalt rum for sparring og sikre den bedst mulige behandling for den enkelte.